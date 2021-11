Así son y esto cuestan los productos de belleza Harry Styles para género neutro

Harry Styles acaba de lanzar su propia marca de productos de belleza para el cuidado de la piel y las uñas que asegura él mismo usa, son para género neutro, veganos, sostenibles y libres de crueldad animal. La marca, a la que bautizó Pleasing ofrece desde cremas y sueros faciales hasta esmaltes de distintos colores.

El cantante, ex integrante de One Direction, que se ha convertido en toda una celebridad mundial, no solo por su música, sino por marcar tendencia en moda, incursionar en la actuación es para los expertos ya un ícono de la cultura y el entretenimiento.

También te puede interesar: Este es el personaje de Harry Styles en el universo Marvel

Según declaraciones que él dio a la revista Dazed, lleva tiempo trabajando en este nuevo proyecto y fue en pandemia que finalmente lo pudo concretar. “Está empezando con esmaltes para uñas, porque fue así que nació: yo viendo un color en una flor o papel de pared o algo así y pensando, ‘Oh, yo quiero poner eso en mis uñas’”.

Styles declara que sus productos, también disponibles en línea, además de veganos y libres de crueldad no contienen gluten y son de origen ético: “Exigimos que todos los socios de nuestra cadena de suministro brinden transparencia en sus propias políticas de cumplimiento social y que todos los que ayuden a dar vida a los productos Pleasing se centren en estos temas”, dice un comunicado oficial.

En cuanto a los precios el contorno de ojos, por ejemplo, vale 27 euros, en moneda colombiana 120.177 pesos, mientras que el suero iluminador y antioxidante, que funciona como base de maquillaje vale 32 euros (casi 1430.000 pesos colombianos) . Los esmaltes, la línea fuerte de la marca, viene en combo y un juego de cuatro de tonos blancos, azules perlados y un rosado cuestan 59 euros, aproximadamente 263.000 pesos colombianos.

Aquí todas las noticias que son tendencia del entretenimiento

“También entendemos totalmente que estamos poniendo más productos en el mundo, así que, si vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo bien”, dijo el cantante del álbum Fine Line a Dazed, y agregó que se siente ‘bendecido’ de tener seguidores que sabe lo respaldarán en su nuevo proyecto.