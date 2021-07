Así venció Cristina Hurtado el covid-19 en su cuarto mes de embarazo

El 10 de junio, la presentadora Cristina Hurtado anunció, por medio de su canal de YouTube que después de 15 años, ella y su esposo, Josse Narváez volverían a ser padres. La noticia los tomó por sorpresa pues nunca imaginaron tener un hijo después de tantos años.

El bebé que viene en camino es nuevamente un varón. Daniel y Juan José son los dos hijos mayores de la pareja. En entrevista exclusiva con Vea, los presentadores contaron cómo recibieron la noticia, la manera en que han vivido estos meses de embarazo de la presentadora y los antojos de cada uno. Revelaron también, en primicia, la manera en que, hace poco, afrontaron el covid-19.

También, la presentadora confesó que, debido a eso, se alejó un tiempo de las redes sociales.“Estaba como en el día 12 de aislamiento, Josse me estaba haciendo la visita, y de un momento a otro agaché la cabeza y empecé a llorar. Mi esposo me decía, ´mi amor, no llores, ya casi acabas, ya casi pasamos la prueba´. Me calmé y me puse a orar, porque la oración me genera mucha paz “.

