Video: Después de 15 años Cristina Hurtado vuelve a ser mamá

La noticia la dio a conocer por medio de su canal de youtube, que justamente estrenó hoy. En el video, Cristina contó que venía guardando desde hace meses esta noticia, pero aseguró que ya era el momento de revelarlo.

15 años después vuelvo a ser MAMÁ

En los apartes del video se observa cómo le dio la noticia a su esposo Josse, quien quedó en shock, pues pensó que era una broma. Sin lugar a dudas, fue un momento muy emotivo para la pareja.

“Han pasado 15 años, entonces no es tan fácil. No lo podía creer. Nos estamos entrenando para poder ver las cosas buenas en todo. No hay duda que, es un tiempo muy difícil, no lo esperábamos, pero somos muy felices y creemos en el propósito infinito y maravilloso de Dios. Vamos a tener un bebé, no sé si es niño o niña, pero vamos a tener un hermoso hijo o princesa”, aseguró Josse.

Por su parte, Cristina contó que estaba llena de susto y no sabía cómo contarle a su esposo. Sin embargo, se las ingenió, y de una manera sencilla pero muy especial, le dio la gran noticia. 15 años pasaron para que la familia Narváez Hurtado volviera a experimentar la emoción y adrenalina de tener próximamente un bebé en casa. Desde hace años, sus dos hijos mayores, Daniel y Juan José, les venían pidiendo un hermanito.

“Es un regalo de Dios, no lo esperábamos, pero llegó y seguro tiene un gran propósito aquí en el mundo nuestro nuevo bebé”, comentó la presentadora. Además, aseguró que para dentro de ocho días mostrarán la reacción de sus hijos mayores.

Entre tanto, Josse también manifestó su alegría en su cuenta de instagram.

¡Felicitaciones a la pareja!

