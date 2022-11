Bad Bunny: edad, nombre real, cuánto cobra por show y más del ‘Conejo malo’

Su nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, pero es conocido en el mundo artístico como Bad Bunny. Es un reconocido compositor y cantante de música urbana, trap y reguetón.

Por lo que se ha podido conocer sobre él, el artista conocido como ‘Conejo malo’, no tomó clases formales de música ni tampoco estudió ningún instrumento, sin embargo, es creador de sus propias canciones.

Benito comenzó a cantar desde muy temprana edad, luego de haber escuchado un álbum del rapero Vico C. Tenía cinco años cuando decidió que quería ser cantante. Cuando cumplió 13 comenzó a escribir sus primeros temas. Antes de dedicarse de lleno a la música, cursó estudios de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Puerto Rico.

Para poder cubrir todos sus gastos, el reguetonero trabajó como empacador en un supermercado local y, a su vez, lanzó sus primeras canciones de manera independiente. En una oportunidad creó el tema Diles, lo subió a una reconocida plataforma de audio donde fue escuchada por miles de personas, entre ellos el productor musical DJ Luian quien quedó completamente sorprendido con su talento, así que lo contrató. A partir de ese momento comenzó a hacer sus primeras colaboraciones con artistas populares.

Fue en el 2017 cuando se unió al colombiano J Balvin con su exitoso tema Si tu novio no te deja sola. También, participó en Mayores, el sencillo de Becky G. Ahora, es uno de los artistas de música urbana más escuchados a nivel internacional. Entre sus temas más exitosos están: Tití me preguntó, Callaíta, Neverita, Un verano sin ti, Ojitos lindos, etc.

¿Cuántos años tiene Bad Bunny?

El artista nació en Almirante Sur, en Puerto Rico, el 10 de marzo de 1994. Actualmente tiene 28 años y además del reguetón, también ha interpretado otros géneros como kizomba y soul.

¿Por qué le dicen ‘Conejo malo’ a Bad Bunny?

Además de ser conocido como Bad Bunny, el artista puertorriqueño también es conocido como ‘Conejo malo’, aunque muchos desconocen el significado. La razón de llamarse así artísticamente surgió por una fotografía escolar en la que posaba con unas orejas de conejo, donde quedó, aparentemente, de mal genio. “Es una historia larga, pero es por una foto mía de cuando yo era pequeño. Me surgió la idea cuando quise empezar en esto de la música, como que utilicé un concepto que nadie va a usar en la historia del género y es algo distinto. Es un personaje o una marca. El conejo malo o malvado, como la gente quiera decirle”, dijo en una oportunidad durante el Urban Car Pool.

¿Cuánto cobra Bad Bunny por show?

El boricua fue considerado como el artista más escuchado en Spotify en el 2021. Ha sido tal el éxito que ha conseguido a lo largo de su carrera, que sus presentaciones llenan enormes escenarios alrededor del mundo. Por esa razón, muchos de sus fanáticos se han estado preguntando por cuánto cobra en cada show.

De acuerdo con el sitio Celebrity Net Worth, que calcula la fortuna de algunos artistas, Bad Bunny tendría una fortuna calculada en 18 millones de dólares. Algunos medios especializados han estimado que el cantante cobra, aproximadamente, entre 500 mil dólares por cada concierto.

