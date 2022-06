Karol G tuvo que cambiar el nombre original de ‘Tusa’ por J Balvin y Bad Bunny

Karol G es una de las cantantes más reconocidas del país. Gracias a éxitos como Tusa, Bichota, Ocean, El Makinon, Provenza, entre otras, la artista antioqueña se ha posicionado como una de las más escuchadas alrededor del mundo.

Tusa es uno de los temas de Karol G que más ha arrasado en las diferentes plataformas digitales. Algunos de sus fanáticos han afirmado que está dedicada a Anuel AA, con quien sostuvo una relación por un poco más de dos años.

Tusa se iba a llamar de otra manera

Para todos los que se recuperan de una decepción amorosa, Tusa ha sido la canción que los ha acompañado en ese proceso. Tal vez, muchos ni se imaginen este popular tema con otro nombre. Pues se conoció que originalmente esa canción de Karol G no se iba a llamar así.

Fue el productor Ovy on the Drums quien reveló a través de una entrevista en TikTok, que para su lanzamiento, Tusa iba a tener otro nombre. No obstante, a última hora tuvo que cambiarse por J Balvin y Bad Bunny.

Esta es la razón por la que Karol G cambió el nombre original de ‘Tusa’

Inicialmente, el tema se iba a llamar La canción; pero de acuerdo con lo que dijo el productor, J Balvin y Bad Bunny lanzaron primero un tema con el mismo nombre, por lo que tuvieron que reacomodar la estrategia y pensar en otro título. “Cuando hicimos Tusa, ‘La Canción’ ni había salido, la de Balvin y Bad Bunny. Entonces cuando sale ‘La Canción’ yo digo: ‘uff, ¿cómo va a salir ese tema si ya este se llamaba ‘La Canción’”, dijo Ovy.

Pese a que Tusa se compuso primero, ambos temas hablan de la misma situación de desamor que viven muchas personas. De hecho, contó el productor, que en un principio la canción no convenció mucho a Karol G, sino hasta varios meses después lograron grabarla. “De la nada un día me dice: ‘Ovy, ese tema que hablaba como de la tusa, ¿dónde está ese tema’. Y yo: ‘ahí lo tengo, vamos a grabarlo’ y lo grabamos y ¡uff, papi!”.