Boda de JLo y Ben Affleck: ¿qué dijo Jennifer Garner, la ex del actor?

Jennifer Garner estuvo casada con Ben Affleck durante 13 años. La actriz lo ayudó cuando estuvo en rehabilitación. Foto: Getty

JLo y Ben Affleck, quienes estaban comprometidos desde abril de este año, luego de haberse dado una nueva oportunidad, luego de haber terminado en 2003, decidieron casarse en secreto el 16 de julio. Escogieron Las Vegas, ciudad famosa por sus bodas al estilo Elvis, para dar el ´sí quiero´. Dicen que la ceremonia duró únicamente 10 minutos.

Muchos se preguntan qué opinaron las ex parejas de Jennifer López y Ben Affleck. Alex Rodríguez, el ex deportista y empresario con quien la diva del Bronx estuvo comprometida, no se manifestó sobre el tema, pero sí publicó fotos de sus vacaciones.

Jennifer Garner, la actriz que estuvo casada durante 13 años con Ben y es madre de Seraphina, Violet y Samuel, los tres hijos del actor, sí se reaccionó respecto al nuevo matrimonio de su ex. Al parecer, la boda no la tomó por sorpresa, pues según una fuente le reveló a Page Six, “él le contó a Jennifer Garner sobre la boda, pero le dijeron que el viernes. Todo fue como muy pronto. Fue muy, muy mínimamente planeado por adelantado y fue en gran parte improvisado. Violet se quedó en casa porque es extremadamente leal a su madre”.

JLo se conmovió con el gesto de Jennifer Garner

Garner, recordada por su actuación estelar en Si tuviera 30, tuvo un bonito gesto con su ex, a quien apoyó durante y después de su matrimonio, sobre todo en su rehabilitación, a la que se sometió por su problema de alcohol. Un informante de Hollywood Life dijo que la actriz “felicitó a Ben y JLo después de su boda en Las Vegas y les envío un hermoso ramo de flores”. Se dice que la nueva señora Affleck quedó conmovida con el detalle, y que piensa que es maravilloso que su esposo Ben tenga tan buena relación con su ex.

Y es que, según una persona cercana al círculo al que pertenece Jennifer Garner, ella está feliz con la vida que el padre de sus hijos lleva ahora, junto a JLo, pues considera que la estrella de la música es una buena influencia para él y puede lograr que Ben permanezca alejado de la bebida. “Cree que los dos estaban destinados a estar juntos, Ella (Jennifer Garner) respeta a JLo como mujer y como madre”. La estrella de Alias es la primera en reconocer y valorar que López cuida tanto a sus hijos como a los de ella.

¿ Y qué dijo Gwyneth Paltrow, otra de las ex de Ben?

La actriz, que fue pareja de Ben durante tres años, antes de Jennifer López, en su primera etapa, estuvieron juntos desde 1998. Su relación terminó, al parecer, porque Affleck no estaba interesado en comprometerse. En estos días, los seguidores de Paltrow, quien tiempo después se casó y divorció de Chris Martin, vocalista de Coldplay y padre de sus dos hijos, le preguntaron, a través de la dinámica de ´preguntas y respuestas´, cómo se sentía respecto al matrimonio de su ex ¨¡Amor” ¡Tan romántico! ¡Muy feliz por ellos!”.