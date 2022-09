Brad Pitt se lanza en la industria de cosméticos y se inspira en su ex

Brad Pitt está decidido a incursionar en negocios diversos, después de que dijera que su tiempo en la actuación creía era corto, pues deseaba incursionar detrás de escena bien fuera como productor o director. Ahora se sabe que también quiere seguir en la industria de licores, recordemos su pleito legal por el cultivo de uvas que tiene en Francia, en sociedad con su ex esposa Angelina Jolie.

Brad Pitt está incursionando en la industria de los cosméticos Foto: Agencia AFP

Acaba de trascender que ahora decidió invertir en el negocio de los cosméticos productos para el cuidado de la piel, algo que hasta el momento ha sido más común por parte de mujeres artistas. Fue para la revista británica Vogue que el protagonista de Érase una vez en Hollywood que reveló que su marca se llama Le Domaine.

Esta es la exnovia que inspiró a Brad Pitt

Pero la novedad no solo es que el apuesto actor incursione en cosméticos, sino quién lo inspiró para entrar en esta industria. Pitt contó que fue su ex novia Gwyneth Paltrow, con quien además estuvo comprometido hace ya más de 20 años quien le dio la idea de alguna manera para entrar en este renglón de la economía.

“Me encanta lo que Gwyneth ha hecho con [el sitio web de estilo de vida] Goop”, dijo el actor de 58 años a Vogue revelando además que a pesar de que rompieron siguieron siendo amigos a lo largo de este tiempo.

“Ella sigue siendo una gran amiga y ha construido este imperio. Siempre ha tenido eso en ella, y ha sido una salida creativa para ella”, dijo el actor norteamericano sobre Paltrow, quien contó fue a primera persona que lo hizo consciente sobre el cuidado de la piel.

Gwyneth Paltrow le enseñó cuidado de piel a Brad Pitt

“Probablemente ella fue la primera persona que me hizo lavarme la cara dos veces al día”, dijo Pitt, asegurando que no le interesa escapar del envejecimiento sino ‘cuidar la piel de una manera más saludable’. “[El envejecimiento] es un concepto del que no podemos escapar, y quiero ver que nuestra cultura lo adopte, hable de ello. Algo que discutimos (cuando fundamos Le Domaine) es que este título, ‘antienvejecimiento’, es ridículo… Pero lo real es tratar tu piel de forma más saludable”, enfatizó el actor.

La marca cosmética de Pitt Le Domaine la ha desarrollado junto a la familia Perrin, los socios de vino de Château Beaucastel, con quienes también trabajó en su Château Miraval Côtes de Provence Rosé, en Francia.

Pitt aseguró que él mismo usa sus productos en una rutina sencilla que la revista Vogue mostró en un video. “Es muy sencillo, por la mañana me lavo la cara, me aplico el sérum, luego la crema de día y listo… luego por la noche me lavo la cara, me aplico el sérum y la crema de noche, y ya. Así soy yo”.