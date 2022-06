Video: Camilo recordó su presentación en ' Factor Xs’ con Alejandro Sanz

Camilo no para de cumplir sueños, y mientras sigue recorriendo el mundo por segunda vez con su nuevo tour; anunció entusiasmado su nueva canción al lado de Alejandro Sanz .

Camilo sigue al cantante español desde muy pequeño, era tan fan que el mismo intérprete de Índigo se encargó de contarle a Sanz cuando cantaba sus canciones durante su participación en Factor Xs, concurso que ganó en 2007, y por el que muchos colombianos aún lo recuerdan.

Vea también: Karol G sorprendió a Anahí con este lujoso regalo luego del concierto

Camilo le mostró a Alejandro Sanz sus presentaciones en Factor XS

A días de estrenar canción con el español, Camilo dejó documentado en un video el momento en que le mostró a Alejandro Sanz cuando cantaba sus canciones en Factor Xs.

“Mira yo tenía 13 años, canté Corazón partío y Cuando nadie me ve y me encanta que no lo hayas visto. Me da pudor, el círculo se completa” dice Camilo a Sanz, mientras le muestra en su celular los videos de sus presentaciones en el show de talentos que ganó hace 15 años.

Puedes leer màs noticias de la farándula aquí

En la publicación Camilo añadió, “los sueños no tienen fecha de vencimiento. ¡Ese Camilo chiquito no se habría imaginado lo que está viviendo ahora!” y al tiempo recibió respuesta por parte del español “Ayyyy ¿Pero esta maravilla qué es? Gracias a la vida”