Andrea Serna reveló si en El Desafío los castigos y el hambre son reales

Cada vez falta menos para que los televidentes conozcan a los ganadores del Desafío The Box 2022 , y así como avanza el juego, las pruebas son cada vez más rigurosas.

En 17 años que lleva El Desafío en la pantalla del canal Caracol , son muchos los mitos que toman fuerza sobre las pruebas y hasta castigos que reciben los participantes. Estas creencias únicamente podrían confirmarlas o desmentirlas quienes han participado en alguna de las 18 temporadas.

En uno de los capítulos más recientes del programa favorito de los colombianos, Andrea Serna quiso alentar a los concursantes para desmentir algunos de los mitos más sonados: el hambre, la convivencia y la organización al dormir.

Andrea Serna reveló los secretos de El Desafío ¿Lo que se ve es real?

La presentadora cuestionó a varios de los concursantes, y cada uno le ayudó a decir cuánta verdad hay en cada afirmación de muchos televidentes.

“Me pasa mucho cuando voy por ahí en la calle que se me acerca la gente con mucha curiosidad y me preguntan que si todo lo que sucede aquí en el Desafío es real, si es así de duro como se ve, a lo que siempre contesto, no, es peor” inició la presentadora para preguntar sobre las dormidas en el piso, los castigos y lo más difícil de creer por muchos: aguantar hambre.

Por su parte, Dani reveló una práctica de supervivencia que poco muestran las cámaras. “Si puedes agarrar un limón, fritar cucarrones, anoche cazamos un sapo, pero se nos escapó, hoy vamos a la cacería” confesión que sorprendió a Serna, quien salió en defensa del animal.

Concursantes como Oquendo, Criollo y Valkyria estuvieron de acuerdo en que la falta de alimento es lo más difícil de enfrentar. “Muchos pensábamos que no se aguantaba hambre en el Desafío, son varios días sin probar un bocado de comida y se da uno cuenta que estar en el Desafío es un desafío completo”

Desafío The Box 2022: ¿Es tan difícil como parece? Súper Humanos hablan de algunos mitos y verdades