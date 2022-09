Camilo Echeverry continúa con su gira De adentro pa afuera por Estados Unidos y Puerto Rico. Sus padres, Eugenio y Lía, le siguen los pasos, y su esposa Evaluna Montaner y su hija Índigo , de cinco meses, lo acompañan siempre.

El paisa, que lanzó la semana pasada su nuevo disco, que lleva el mismo nombre de su gira, reveló, en su más reciente visita a Ciudad de México, la verdadera razón por la que usa bigote desde hace más de cinco años.

Camilo reveló por qué no se quita su bigote ¿le da buena suerte?

Como ya lo ha contado en varias entrevistas, el intérprete de Tutu y Vida de rico empezó a dejarse el bigote desde que tenía 22 años. Lo que comenzó como una semana de pereza, pues no quiso afeitarse, terminó siendo una de sus principales características. Su bigote, que es su sello alrededor del mundo, fue motivo de comentarios y críticas, pero justamente por eso, decidió no afeitarse. “Me daba impresión lo carnívoros que fueron conmigo. Por eso me enamoré de él. El primer comentario que puse a raíz de mi bigote fue: ‘Si ustedes me siguen por cómo me veo, los invito a que me dejen de seguir’. Y por eso me lo empecé a dejar”.

Ahora, su nombre vuelve a ser tendencia, pues reveló que su look va más allá de la superstición. “A mí me gusta mucho mi bigote, me encantaría decir algo así que todos digan ‘wow son unas antenas que están recibiendo señal y que digan wow, es como un wifi, él recibe en estéreo”, dijo en tono de burla sobre la historia real de su estilo. “Yo no soy tan supersticioso, si mi carrera dependiera de que yo tenga o no bigote sería una carrera bastante frágil, pero desde que me está yendo como que bien no me lo he cortado, no probemos entonces, dejemos ese bigote como está” confesó.

Para finalizar con el tema, el artista también mencionó lo que piensa Evaluna al respecto. “Desde que le guste a mi esposa, si me quito yo el bigote sería más trágico para ella que para mí, porque a ella le gusta mi bigote”, finalizó el papá de Índigo, quien se considera un buen papá y el 99% del tiempo cambia los pañales de la pequeña.