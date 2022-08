¿Camilo y Evaluna están esperando su segundo hijo? Esta sería la prueba

Cuando Camilo y Evaluna anunciaron que se convertirían en padres por primera vez, fue toda una sensación. En ese momento, compartieron la noticia con todos sus fanáticos, a través de la canción Índigo, que lleva el mismo nombre de su primogénita, que solo hasta el día de su nacimiento se conoció que era una niña.

La pequeña nació en abril y, por ahora, no ha sido presentada oficialmente en redes sociales, solamente han posteado algunas fotos donde se ve de lejos o donde no se le ve el rostro. No obstante, Índigo ya cuenta con millones de seguidores alrededor del mundo.

¿Evaluna está embarazada?

El pasado domingo, los cantantes asistieron a la gala de los premios MTV VMAs 2022. Los trajes que lucieron llamaron la atención, tanto de los presentes, como de sus fanáticos. La hija de Ricardo Montaner llevó puesto un vestido de plumas y unas botas altas victorianas. Por su parte, la ropa del colombiano era acorde a los colores de su esposa, el blanco y el negro.

Fue en ese evento, que surgió la duda de si la joven artista estaría embarazada, pues para muchos, su vestuario estuvo “fuera de tono”. Además, porque era un poco holgado, lo que justificaría, la aparente barriguita que se le vio en las fotos ese día.

De acuerdo con algunos usuarios de internet, últimamente a la pareja se le ha visto un poco “cansada”. Por esa razón, se dieron a la tarea de investigar la posible causa, además de ser padres primerizos y de cumplir con sus apretadas agendas. La conclusión a la que llegaron los internautas es que, posiblemente, la pareja estaría esperando su segundo hijo. Así las cosas, le darían un hermanito o hermanita a su primogénita.

Vale la pena aclarar, que, por ahora, esa información no ha sido confirmada ni desmentida por ninguno de los dos, ni por los miembros de su familia o amigos cercanos. Solo son especulaciones por parte de sus seguidores.

¿Cuándo nació Índigo?

La noticia del nacimiento de Índigo se conoció el 6 de abril. Sin embargo, fue hasta el 9 del mismo mes que Camilo lo confirmó, a través de sus redes sociales. La familia Echeverry Montaner ha expresado su completa felicidad por disfrutar a la más pequeña de la familia, que llegó para unirlos aún más.

¿Cuándo se casaron Camilo y Evaluna?

Los cantantes sellaron su amor en el altar el 8 de febrero del 2020, poco antes de la declaración de la emergencia sanitaria a nivel mundial por el covid-19. Fueron novios durante cinco años.