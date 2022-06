Camilo y Evaluna ya tendrían niñera para Índigo: así se postuló una fan

Camilo celebró su primer Día del Padre y en España, una fan le pidió ser la niñera de Índigo. Foto: Instagram

Camilo ha tenido un 2022 lleno de buenas noticias. El intérprete de Ropa cara, casado desde el 8 de febrero de 2020 con Evaluna, la hija menor de Ricardo Montaner, se convirtió en padre el 6 de abril. Ese día, en su casa y con ayuda de una Doula, nació su primogénita, Índigo. El cantante, que estuvo presente en el nacimiento y ayudó a su esposa en el parto, se declaró feliz y orgulloso con su nuevo rol como padre de Índigo, al punto que se declaró un experto en cambiar pañales. El cantante paisa pasó un tiempo en familia, disfrutando de la llegada de su bebita, de quien no quiere separarse ni un segundo, tanto que no quería grabar el video de Pegao en otro sitio que no fuera su casa, para estar todo el tiempo posible con la niña, a quien incluyó en el video, pero sin mostrar su rostro.

Camilo viaja con Evaluna e Índigo

Para alegría de ´La tribu´, como se conoce a los fanáticos del artista antioqueño, Camilo no sólo lanzó Pegao, sino que inició su gira de conciertos, De adentro pa´ fuera, y por supuesto, como lo había soñado, se llevó consigo a Evaluna y a Índigo. El intérprete, que le pidió consejo a sus 27.4 millones de seguidores en Instagram sobre la manera de organizarse con un bebé a bordo en medio de sus viajes, estuvo en México, donde los paparazzi intentaron captar, por primera vez, el rostro de su pequeña hija. Cuando le preguntaron, en el programa Venga la alegría la razón de mostrar la cara de su bebita, el yerno de Ricardo Montaner contestó: “Índigo todavía no nos ha dicho nada, así que estamos en la espera de cuando tenga ganas. Hasta ahora estamos respetando su autonomía, quien quita que no tenga tantas ganas de salir a que la vean. Estamos respetando su lugar”.

Te puede interesar: Camilo y Evaluna comparten más imágenes inéditas de Índigo

Esta es la curiosa petición de la fan de Camilo

En España Camilo ha provocado locura, y sus seguidores de todas las edades han llenado todos los lugares donde ha cantado. Una de sus seguidoras lo sorprendió en el concierto que dio en Barcelona. La integrante de ´La tribu ´ llevó una pancarta que decía “Quiero ser la niñera de Índigo” y el cantautor no sólo tomó la fotografía del cartel, la subió a sus redes sociales, sino que contestó, “Hechoooo jjjaajajaj”. Después de este mensaje, ni Camilo ni Evaluna se han pronunciado acerca de la particular petición de su seguidora, pero se sabe que el cantante de Vida de rico es un gran papá, y la menor del clan Montaner lo dejó claro en el mensaje que le dedicó el Día del Padre: “Tu primer día del padre. No hay palabras para describir lo que siento por ti viéndote en este nuevo rol. Qué bien te queda, uff. Cada día estás más guapo! Saber que Índi te tiene es la bendición más grande. Gracias por ser mi teammate en esta nueva aventura. Amo poder vivir cada segundo a tu lado. Te amo”.