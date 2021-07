Carla Giraldo le pide disculpas a Liss Pereira por discusión en MasterChef

La cuarta temporada de MasterChef Celebrity se ha visto enmarcada no solo por las habilidades culinarias de los participantes, sino por las polémicas y roces entre algunos, como es el caso de la comediante Liss Pereira y la actriz Carla Giraldo.

Las artistas han dejado entrever tanto en el programa culinario como en sus redes sociales, que no llevan una buena relación. Sin embargo, por medio de un Instagram live, Carla aseguró que le envió una carta a Liss, aceptando sus errores y expresándole unas disculpas, que nunca fueron aceptadas.

“Con Liss yo fui muy cansona y fastidiosa en algún momento, y así mismo le escribí una carta desde mi corazón y el amor en la que le pedí unas disculpas que nunca fueron aceptadas y la entiendo, pero no le puedo pedir disculpas toda la vida, ya lo hice cuando me sentí mal y ella nunca me quiso contestar”, expresó.

La actriz de ‘Las muñecas de la mafia’ aceptó que cometió un error al incluir al hijo de la comediante en la discusión que se generó en uno de los capítulos del programa. “Sí me parece la embarré al mencionar al hijo de Liss. Pido disculpas por haberme metido con su hijo, si así lo sintió. Yo no lo vi así”.

Cabe recordar, que la discusión entre las artistas inició por una molestia que se generó entre ambas en uno de los retos de cocina. “Terminamos el reto y cuando volteo a ver ella estaba ‘salseando’ y ya habían apagado las cámaras”. aseguró Carla. Además, reveló que le reclamó a Liss por el hecho. “¿Por qué haces eso? No seas tramposa”, a lo que la comediante le respondió, que si ella hiciera lo mismo, no la juzgaría.

Además, en aquella discusión, Carla le dijo a Liss: “¿ese es el ejemplo para tu hijo? ¿La mentira?”. La comediante no se quedó callada y le respondió: “Yo no estoy haciendo nada. Déjame quieta por favor. No más”.

