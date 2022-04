Carla Giraldo reveló si le interesa conocer a sus padres biológicos. Esto dijo

El año pasado, la actriz Carla Giraldo fue tendencia por su polémica participación en el reality de cocina MasterChef Celebrity, donde protagonizó algunas discusiones con sus compañeros. Aunque en el transcurso del programa recibió críticas por parte de algunos televidentes e internautas, la actriz logró llegar a la final y se coronó como la mejor cocinera de esa temporada.

Carla Giraldo es adoptada

Parte de su historia de vida se ha venido conociendo con los años por las entrevistas y los datos que ella misma ha revelado, entre ellos, que es adoptada. “Tenía cuatro o cinco horas de nacida. Mi mamá (la que la adoptó) no podía tener hijos y la única solución era adoptar. Mi tía (hermana de su mamá) es monja y trabajaba en un convento en Medellín. Ella conoció una niña que tenía entre 17 y 18 años que estaba esperando un bebé. Mi mamá decidió hacer todo el papeleo y obtuvieron mi custodia”, contó en una entrevista en el programa Yo, José Gabriel en el 2005.

¿Carla Giraldo quiere conocer a sus padres biológicos?

En diálogo con el periodista Juan Diego Alvira, la actriz confesó que aunque es un episodio que no recuerda con tristeza, tampoco le ha generado curiosidad conocer a sus verdaderos padres. “A mí me adoptan recién nazco. Mis papás son mis papás, a mí me entregaron a la hora de nacida, eso es lo que sé, tampoco quise saber mucho más, ni ahondar en un tema que no fue un trauma… siempre lo supe y en ese aspecto mis papás siempre fueron muy honestos… Digamos que hay cosas que quiero investigar de mi vida, pero más allá de por qué o qué pasó… cuando tengo este tipo de conversaciones se me prende el bombillo y digo ‘ahhh, cool la historia’ pero luego cuelgo y se me olvida”, reveló.

Carla confesó que gracias a esta y a otras difíciles situaciones que vivió a lo largo de su vida, pudo crecer como persona, convertirse en la gran actriz que es hoy en día y aprender de los errores.

