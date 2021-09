Carla Giraldo de ‘MasterChef Celebrity’ reveló que padece una enfermedad

La actriz Carla Giraldo es una de las 10 finalistas de MasterChef Celebrity, programa donde su participación ha sido bastante comentada. Además de algunas polémicas, se ha destacado por sus exquisitas preparaciones que han sorprendido a los chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Raush y Christopher Carpentier.

Te puede interesar: ¿Quién es el esposo de Carla Giraldo, participante de MasterChef Celebrity?

En estos días quiso interactuar con su 1.6 millones de seguidores, y por medio de la dinámica de preguntas y respuestas, confesó varios ‘secreticos’ de su vida. Una de las preguntas fue “¿por qué te molesta Frank en MasterChef?”. Para responder esa inquietud que muy seguramente no la tenía solo ese seguidor sino muchos de los televidentes, Carla escribió de manera sarcástica: “Sí, me molesta y yo a él mucho más”, acompañado de un video donde aparecen los dos en una lancha divirtiéndose junto a Viña Machado y Gregorio Pernía.

Carla Giraldo en MasterChef Celebrity

Puedes leer: Conoce las noticias que son tendencia en Vea

Entre otras cosas, usuario le preguntó directamente: “¿Cuál es el mayor secreto que tiene Carla? El mío es que tengo fobia a las arañas”. La participante del reality de cocina no evadió la pregunta, y confesó que padece una enfermedad. “Una enfermedad en la piel”, puntualizó. Sin embargo, no quiso ahondar más en el tema.

No es la primera vez que la famosa actriz menciona el tema de su enfermedad. El año pasado subió una foto donde se le veían algunas marcas en su piel. Muchos seguidores llegaron a pensar que podría tratarse de vitíligo, el mismo padecimiento de Taliana Vargas, mientras que otros aseguraron que tal vez, sería psoriasis, pero Carla no reveló exactamente cuál era su enfermedad, solo dijo que en su piel se le observan picaduras y granitos, no manchas.

Te puede interesar: ¡Impresionante! Así vivieron Luisa Fernanda W y Sara Corrales el sismo en México

“Sé que se interesaron por mis picaduras, por mis granitos, por lo que aparece en mis rodillas en el último ‘post’. Yo les voy a contar: es una enfermedad, entonces creo que merece una historia larga para que puedan entender lo que padezco, las secuelas que ha dejado en mi piel. Pero, realmente, es una banalidad y yo en esas banalidades trato de no fijarme mucho; se pueden dar cuenta que la foto está sin retocar, sin nada, que se ven todos mis defectos y mis virtudes. Les voy a contar, pero después, hoy no, hoy no estoy de ganas, hoy estoy arreglando la casa”, fue lo que dijo en ese entonces la famosa participante de MasterChef Celebrity.