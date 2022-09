Carlos Báez contestó a quienes lo critican por maquillarse: “No me define”

Uno de los participantes más destacados del reality culinario MasterChef Celebrity fue el actor Carlos Báez, recordado, además, por su participación en El final del paraíso, La nieta elegida y Enfermeras.

Además de su gran sazón, que lo llevó a la final de la competencia, también fue bastante comentado por el maquillaje que, en algunas oportunidades, usó en su rostro. En algunas fotografías publicadas en su cuenta de Instagram donde suma 499 mil seguidores, se pueden evidenciar los retoques que se hace.

¿Por qué Carlos Báez se maquilla?

Este fin de semana, el programa La Red publicó una entrevista con el también modelo hablando sobre las críticas que ha recibido por ese tema. De acuerdo con lo que dijo, ese gusto comenzó después de haber asistido al Festival Estéreo Picnic, pues allí, observó que las personas lucían una imagen de manera libre y extrovertida.

“Es muy curioso porque estaba yendo a Estéreo Picnic, eran tres días y llegué el primero al festival y toda la cosa, y yo empiezo a ver a un montón de gente maquillada, y yo dije: ‘Chévere’”.

En ese momento, decidió realizarse un maquillaje y le quedó gustando la idea de, de vez en cuando, lucir diferente con sus retoques, sin importarle lo que piensen los demás, sobre todo, porque a través de sus redes sociales ha recibido algunas críticas. “Yo me vi y me gustó, entonces me fui para allá y pensé: ‘Está cool’. Uno muchas veces deja de hacer cosas porque qué van a pensar los demás. No importa, que piensen lo que quieran”, afirmó.

Entre otras cosas, Carlos aseguró que muchos de sus seguidores han tratado de ofenderlo con malas palabras, pero, gracias a su personalidad y autenticidad, ha podido hacer caso omiso a eso comentarios.

“Piensan que me van a ofender por decirme cosas, y no es así porque yo estoy seguro de mi sexualidad y no me define lo que me ponga”, aseguró. De igual manera, fue enfático en decir que le gusta dejar una huella en cuanto a su imagen se refiere, sobre todo, con el propósito de acabar con los prejuicios sobre la sexualidad de una persona. “¿Qué pasa si yo pienso un poco diferente? Creo que mi búsqueda es hacia eso, hacia la libertad y sentirme más auténtico”.