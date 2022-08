Carlos Giraldo, presentador ‘La Red’, confesó tener una relación con hombre casado

Carlos Giraldo acumula una trayectoria de décadas en la industria del entretenimiento. Los televidentes lo conocieron desde que presentó el programa Sweet, el dulce sabor del chisme, que tuvo su primera emisión en 1998 y estuvo al aire hasta el 2013. Con este programa, el vallecaucano ganó reconocimiento en todo el país. Ese mismo año, llegó a La Red, de Caracol Televisión y en 2017 se unió también al equipo de trabajo de La Kalle.

Aunque durante muchos años se ha dedicado a comentar sobre los acontecimientos de la farándula, el presentador ha mantenido su vida privada lejos de la mirada pública hasta ahora, pues reveló un detalle desconocido sobre su pareja con la que completa muchos años de amor.

Carlos Giraldo de ‘La Red’ confesó tener una relación de un hombre casado

La revelación se dio en medio de la transmisión de Kallejiando, programa de La Kalle. El palmireño dijo que no podía revelar ni el nombre ni la cara, pero que mantenía una relación con un hombre casado, que además tiene un hijo. “Soy la otra, como se dice vulgarmente, estoy con un hombre casado con un hijo, acuérdese que yo siempre he dicho que todo hombre debe tener esposa, moza y un man, yo soy el man”.

El tema no terminó ahí, y ante los interrogantes de sus compañeros, el presentador aseguró que su pareja sentimental no se dedica a la industria del entretenimiento. “No puedo decir absolutamente nada, nada que ver con esta vaina. Bueno ya que el programa no se refiere a mí, no es nadie de la política, es administrador de empresas” dijo y finalizó contando que llevarían muchos años juntos.