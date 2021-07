Evaluna se besó con Riccardo Frascari, pero con permiso de Camilo

Te puede interesar: “Casi nos matamos” Lorna Cepeda y el angustioso momento que vivió en una moto

Evaluna, hija del cantante Ricardo Montaner, está casada con Camilo, intérprete de Vida de rico. Su relación es de la más comentadas en el mundo del espectáculo, no sólo por el talento de los dos, sino porque constantemente se llenan de gestos románticos sin temor al que dirán. Cada cosa que publican termina convirtiéndose en tendencia.

Sin embargo, Camilo reconoció que no él no es el único que recibe las muestras de amor y afecto de Evaluna. En una entrevista con el presentador Pablo Motos del programa El Hormiguero, el cantante aseguró que la hija de Montaner “sí se da besitos con otros chicos”, y que él no tiene ningún problema con eso, pues hace parte de su trabajo como actriz. Además, confesó que, aunque él no ha besado a otras mujeres, ni siquiera en sus videoclips, prefiere no hacerlo nunca y seguir teniendo a su esposa como protagonista de algunos de sus videos.

“Bueno, pero mi esposa sí se da besitos por ahí en novelas con otros chicos. Me hago el superado. No, mentiras, es parte de su oficio. Yo me sentiría raro. No tiene sentido para mí que le escriba una canción a ella y que la modelo sea otra persona. Si aparte, mi esposa es lo máximo”, dijo.

¿Quién es Riccardo Frascari, el hombre con el que Evaluna se besó?

Riccardo Frascari es un actor y bailarín italiano de 23 años, que participa junto con Evaluna en la serie infantil Club 57 de Nickelodeon. Allí, la cantante interpreta a Eva, una mujer que viaja en el tiempo y conoce a JJ Fontana (Riccardo Frascari), un joven italiano con quien sostiene un romance. A parte de italiano, el artista habla inglés y español. Además, canta, toca la guitarra, el piano y la batería. Su carrera dio inicio en el 2017, cuando protagonizó la cinta The Asteroids, el primer largometraje de Germano de Maccioni.