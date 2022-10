Carlos Vives: edad, cuánto mide, esposas y canciones más famosas del samario

Desde la década de los años 80, el nombre de Carlos Vives comenzó a sonar en el mundo artístico colombiano. A los 21 años interpretó su primer papel en Tiempo sin huella, telenovela en la que representó a Julián, y desde ahí, con trabajos en David Copperfield y Pequeños gigantes, comenzó a ser tenido en cuenta como uno de los galanes de la pantalla chica, prueba de ellos fueron sus actuaciones en El faraón, con Nelly Moreno, Tuyo es mi corazón, al lado de Amparo Grisales, y Gallito Ramírez, producción en que Margarita Rosa de Francisco fue su coestelar. Precisamente el 6 de junio de 1986, cuando grababa la historia del boxeador y compartía con quien sería su primera esposa, lanzó su primer trabajo discográfico, Por fuera y por dentro, en el que incluyo Quiero, canción de su autoría.

A los 61 años, el samario continúa demostrando el porqué de sus éxitos, de los millones de personas que lo siguen aclamando en los escenarios alrededor del mundo, mientras los bogotanos se preparan para recibirlo, hoy sábado 22 de octubre, en su segunda fecha en el Movistar Arena, con Cumbiana Tour. Allí rompió récord en el 2019, por ser el primer cantante en agotar cinco fechas consecutivas en el mencionado escenario.

¿Cuánto mide Carlos Vives?

Carlos Alberto Vives Restrepo nació en Santa Marta el 7 de agosto de 1961. Este año, rodeado de su familia y éxitos musicales, el cantautor colombiano celebró sus 61 años. Aunque sus inicios fueron en la actuación, el samario encontró su verdadera pasión en la música, donde logró convertirse en el primer colombiano en ganar un Premio Grammy, además tiene otros quince Grammy Latinos. Vives es también un reconocido productor y empresario colombiano y por su trabajo en la música lo hace uno de los pioneros en la creación de un nuevo sonido que involucra la cumbia y el vallenato. Según varios comentarios de sus fanáticos, el cantautor mide 1.78 m.

¿Qué canción hizo famoso a Carlos Vives?

Su segundo álbum No podrás escapar de mí, lanzado en 1988, le otorgó gran reconocimiento nacional. Por este trabajo recibió dos galardones: el premio Stereo Tempo y el Too Much, y fue nominado en la categoría Artista Revelación. Desarrolló su trabajo actoral en Puerto Rico, en producciones como La otra, en 1988, y La conciencia de Lucía, en 1989. Vives regresó a Colombia ese año, para protagonizar L.P. Loca pasión, grabó su tercer álbum, Al centro de la ciudad, y volvió a la isla del encanto para hacer Aventurera, pero en 1991 le ofrecieron un proyecto que cambiaría su vida y su música: protagonizar Escalona, proyecto televisivo donde encarnó al compositor Rafael Escalona. En 1991 presentó Escalona: un canto a la vida, que incluyó temas del maestro Escalona como El testamento y La patillalera. Un año después grabó Escalona volumen II, y en 1993 presentó a su público Clásicos de la provincia. La gota fría, La celosa y Amor sensible hicieron parte de este trabajo discográfico. Dos años después vino La tierra del olvido, mientras Tengo fe apareció en 1997 y El amor de mi tierra, en 1999.

Déjame entrar (2001), El rock de mi pueblo (2004), Clásicos de la provincia II (2009), Corazón profundo (2013), Más corazón profundo (2014), Vives (2017), Cumbiana (2020), Master en parranda (2021), y Cumbiana II (2022), hacen parte de su extensa discografía, que cuenta con dieciocho trabajos de estudio.

¿Cuántas veces se ha casado Carlos Vives?

En total, el cantante ha tenido tres esposas, las dos últimas son las madres de sus hijos. Su primer amor de pantalla fue Margarita Rosa de Francisco a quien conoció cuando ambos protagonizaron, en 1986, la novela Gallito Ramírez. Su amor fue noticia nacional cuando trascendió la pantalla y terminaron casándose, dos años después, el 20 de agosto de 1988 en Cali. Se divorciaron dos años después, y hasta el día de hoy mantienen una buena amistad y han expresado en varias ocasiones, lo mucho que se quieren.

El mismo año de su divorcio, Carlos conoció a la modelo puertorriqueña Herlinda Gómez con quien se casó en 1990 y tuvo a sus primeros dos hijos, Carlos Enrique, hoy de 30 años y Lucy, de 26. La pareja se separó unos años después y terminó divorciándose en 2002. El samario inició una relación con Claudia Elena Vásquez , quien fue Miss Colombia en 1989. La también ingeniera química se convirtió en su esposa en 2008. La pareja, que renovó sus votos matrimoniales cuando cumplió 10 años de unión, tiene dos hijos, Elena, de 14 años, y Pedro, de 12.

¿Qué canción le hizo Carlos Vives a Shakira?

Carlos Vives y Shakira sostienen una amistad de años. Los artistas se unieron musicalmente en 2017, para grabar La bicicleta, tema que rápidamente tuvo millones de visitas en reproducciones.

Este año, el compositor demostró que además de sus numerosos talentos, también es muy buen amigo. El día del cumpleaños número 45 de la cantante, Carlos Vives estrenó la canción Currambera, inspirada y dedicada exclusivamente a la barranquillera. “¡Shak! Esta canción es con todo el cariño del mundo. Gracias por tu arte, volaste muy alto y nos llevaste contigo. ¡Feliz Cumpleaños Currambera! Te quiero”, escribió Vives en sus redes sociales. Su colega y amiga respondió, “Querido Carlos Vives, qué bonito celebrar contigo un año más y recibir este regalo que es uno de los más grandes honores de mi vida. Una canción tuya que perdurará por siempre homenajeando a mi tierra, mis raíces, la mujer barranquillera y a todas las colombianas que tenemos una ‘Currambera’ en el alma. Eres un artista irrepetible, un poeta, y un cantor de nuestras costumbres y de la tierra que amamos. Tu voz no se apagará nunca porque es nuestro legado. Gracias por todo lo que nos das amigo y por tu corazón que es más grande que toda la ciénaga del Magdalena”.