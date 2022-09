Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco cautivaron a muchos televidentes cuando protagonizaron, en 1986, la telenovela Gallito Ramírez. Los fanáticos de la caleña y el samario se emocionaron cuando su amor en la pantalla llegó a la vida real. ' La niña Mencha’ y ‘Gallito Ramírez’ se casaron dos años después, el 20 de agosto de 1988, en Cali.

Margarita Rosa y Carlos se convirtieron en una de las parejas más cotizadas de la farándula colombiana. La actriz tuvo que ser escoltada por los bomberos para llegar a la iglesia el día de su matrimonio, pues la multitud se agolpaba en los alrededores, ansiosa de ver a la novia. Los fanáticos no pudieron evitar su tristeza cuando, en 1990, anunciaron su separación. Y hasta hoy, 32 años después, ambos hablan del otro con mucho amor y sostienen una buena amistad.

Como no voy a amar la vida que me dio la oportunidad de vivir un ratico junto a un ser tan divino como tu y más exuberante será tu mirada @Margaritarosadf https://t.co/Pi9B3kaNia — Carlos Vives (@carlosvives) June 22, 2020

“No me quiso tanto”: Carlos Vives recordó su amor con Margarita Rosa de Francisco

Hace unos días, el samario de 61 años habló sobre la caleña y agregó más detalles a la historia. “Tuve mis desamores terribles, con Margarita, Margarita no me quiso al final y eso me hizo sufrir mucho, es una mujer maravillosa, de malas yo que no me quiso tanto, pero qué le vamos a hacer, así es la vida a veces ganamos y a veces perdemos y encontré una persona que es mi esposa ahora y me acompaña siempre”, dijo en una entrevista con Yordi Rosado.

Después, el cantante de La tierra del olvido habló sobre su actual esposa Claudia Elena Vásquez con quien cumple 14 años de relación y tiene dos hijos, Elena y Pedro. “Hoy tengo una mujer que valora lo que hago, ama lo que hago, tenemos un proyecto de vida en Colombia”, aseguró, para después recordar lo dura que fue su separación de Herlinda Gómez, su segunda esposa, madre de sus dos hijos mayores, Carlos Enrique y Lucy.