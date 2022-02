Carmen Villalobos habló sobre las secuelas que le dejó el Covid-19

“Realmente ha estado bien maluco todo el tema de los síntomas ... Gracias a Dios la parte respiratoria nunca se vio comprometida, pero dolor de cabeza, fiebre, malestar general, eso de que no te quieres parar de la cama, insomnio, muy, muy mal... yo arrancaba proyecto, no he podido arrancar proyecto; afortunadamente ya salí negativa, ya cumplí con mis días de aislamiento. Les soy completamente honesta, no me siento al 100 por ciento, la energía está muy bajita”, estas fueron las palabras que dijo Carmen Villalobos hace unos días, cuando confirmó que por primera vez había sido contagiada de covid-19.

Afortunadamente, a la pareja del actor Sebastián Caicedo ya le salió negativa la prueba. Sin embargo, recientemente volvió a hablar en sus redes sociales sobre las secuelas que todavía tiene por cuenta del Covid-19. “No les había puesto la cara estos días porque ¡levanten la mano los que han sentido las secuelas del covid! Yo sí, tuve como una recaída, me volví a sentir maluca, dolor de cuerpo, mal, mal… dicen que es normal, que puede durar de uno a tres meses estos síntomas post-covid, que realmente son una mamera y doy fe de eso”, explicó.

La actriz se contagió después de que su esposo también diera positivo. Esa fue la razón por la que tuvieron que aislarse. En redes, algunos internautas comenzaron a especular sobre una supuesta crisis matrimonial, pero la misma Carmen aclaró que el distanciamiento se dio a causa del covid.

