“Lo voy a malcriar”: Cristina Hurtado a quienes la critican por cargar a su bebé

Desde que Cristina Hurtado anunció que sería madre nuevamente, sus seguidores han estado al pendiente de todo el proceso, tanto de su embarazo como del nacimiento del bebé, de quien hasta hace poco se conoció su nombre. Según afirmó la expresentadora de Guerreros en su cuenta de Instagram, donde tiene 6 millones de seguidores, fue difícil llegar a un acuerdo con su familia para definir cómo se llamaría el bebé. Finalmente, optaron por Mateo, que significa ‘el gran regalo de Dios’.

El pequeño tiene un poco más de dos meses de nacido. No obstante, algunos internautas han criticado el hecho de que la presentadora siempre aparezca en sus historias con el niño en sus brazos. Por esa razón, Cristina Hurtado no tuvo problema en responderles de manera contundente. “Mucha gente me dice que si cargo mucho a mi bebé, que si lo tengo mucho tiempo aquí en mi pecho lo voy a malcriar. Pero creo que lo voy a malcriar, es irresistible, no puedo no cargarlo, lo tengo que cargar”, aseguró por medio de un video publicado en sus historias.

El video fue replicado por varias cuentas que siguen la vida de los famosos. Muchos de los internautas comentaron la publicación, defendiendo a la presentadora. “¿Lo va a malcriar así como los otros hijos? La gente sí habla. Ella ha hecho un buen trabajo como madre”, “hasta cuándo la gente se mete en lo que no le importa en temas de crianza”, “¿hasta cuándo la gente se mete en lo que no le importa en temas de crianza”?, “cárgalo, no es prestado”, “no falta el metido, tú sigue malcriando a ese bebé hermoso, es tuyo y no le tienes que rendir cuentas a nadie”.

Asimismo, Cristina habló de las críticas que le han hecho por su cuerpo después de haber dado a luz. Según afirmó, muchos internautas creen que por ser figuras del entretenimiento quedan ´perfectas´. “Estoy lejos de ser perfecta, o sea, muchas personas me hacen ese comentario y es mentira, nosotras no somos cuerpos gloriosos ¡Eso es mentira! A nosotras también se nos estira la piel y nos llenamos de grasa. Yo, por ejemplo, aumenté 14 kilos durante el embarazo y estoy 4 kilos arriba después del nacimiento de mi hijo, tengo gordos ¡Miren la barriga que me quedó!”, explicó.