“Suelta lo que no te trae paz”: Sebastián Caicedo sorprendió con reflexivo mensaje

Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos se encuentran inmersos en rumores de un supuesto divorcio. De acuerdo a lo que se ha dicho en redes sociales desde hace varias semanas, la distancia de la pareja corresponde a una separación definitiva, y no por temas laborales, como se había planteado al principio. Las razones, por ahora, son desconocidas.

Aunque ninguno de los dos se ha manifestado al respecto, cada día crecen más los rumores sobre la separación, comenzando porque no se les volvió a ver juntos en redes y las dedicatorias románticas desaparecieron por completo.

Lo que se sabe hasta el momento, y por lo que se ha podido observar gracias a sus publicaciones, es que Sebastián se encuentra en un proceso de libertad espiritual que lo ha llevado a estar más apegado a la naturaleza y a los pensamientos positivos. El actor ha querido tener un autodescubrimiento, alejado de su esposa Carmen Villalobos, con quien llevaba más de una década de relación.

Sebastián Caicedo compartió reflexivo mensaje, ¿tiene que ver con Carmen Villalobos?

Hace unos días, el actor fue cuestionado por su orientación sexual, todo a raíz de un mensaje que publicó hablando de la felicidad y del amor propio. Hace pocos días volvió a generar cientos de comentarios luego de realizar otra publicación, aumentando las especulaciones de haber dejado a Carmen Villalobos. “¡Hoy suelta y atraerás lo que mereces! Suelta lo que te preocupa. Suelta lo que no trae paz a tu vida. Suelta el control. Suelta los miedos”, dice el principio del texto, que está acompañado de unas fotos suyas tipo selfie.

Enseguida, concluyó: “En cada momento que sientas que tu energía está bajita, repite las palabras mágicas: Perdón, lo siento, te amo, gracias, y estas te ayudarán a soltar todo aquello que te perturba. Cada segundo es el momento correcto y perfecto para volver a empezar. ¡Gracias, gracias, gracias!”.

El post ya cuenta con más de 57 mil likes y cientos de mensajes por parte de sus seguidores aplaudiendo su mensaje. “Solo las personas con un corazón noble como el tuyo, entenderán tus palabras”, “ahora la luz verdadera de tu corazón se expande y permite que seas lo auténtico del alma”, “vamos es con toda la actitud siempre 🙌 que no nos importe la crítica y el que nos juzguen”, “eres increíble, te mereces lo mejor”, comentaron los internautas.

¿Qué dice Carmen Villalobos sobre los rumores de separación?

Hace un tiempo, la protagonista de Hasta que la plata nos separe le concedió una entrevista a Hola USA y allí habló de los compromisos laborales que la hicieron distanciarse de los suyos. “Mi familia sabe que cuando estoy en proyecto casi que me pierden porque los ritmos de grabación son muy pesados. Entonces ya están acostumbrados a verme solamente en la noche cuando llego a dormir, porque es una grabación de lunes a sábado. Sebastián estuvo en Argentina con un grupo maravilloso, conociendo unos lugares tan espectaculares que de verdad me dejó mucha envidia. La pasó increíble, fueron como 15 días allá. Fue muy bonito porque tenemos muchos fans allá y la gente preguntaba: ‘¿y dónde está Carmencita? ¿Por qué no la trajiste?’. Pero no, él está en sus cosas y yo estoy dándolo todo en Hasta que la plata nos separe. Digamos que cada uno está concentrado en lo suyo, él en su trabajo y yo en el mío”, aseguró.

