Carolina Cruz aclaró por qué Holman Fuentes no es su novio

Desde que Lincoln Palomeque y Carolina Cruz anunciaron el fin de su relación, después de más de una década juntos, seguidores y la prensa nacional los vincularon sentimentalmente con otras personas y no necesariamente con figuras de la farándula. Este diciembre, la pareja, padres de dos hijos Matías y Salvador, volvieron a sonar por haber pasado, aparentemente, la Navidad en la misma ciudad estadounidense.

Desde el mismo mes, la vida romántica de la caleña de 43 años volvió a ser tema en redes sociales cuando ella misma reveló tener una nueva y estable relación. En entrevista con la presentadora Eva Rey, la modelo dijo que “no hace mucho” tuvo intimidad con otra persona. Sorprendida, Eva le contestó, “pero entonces hay alguien por ahí rondando, o sea el 2023 es nuestro año”, y sin dar mucho detalle, la también empresaria dijo que esta era la primera vez que hablaba sobre aquel misterioso hombre que la tiene “contenta” y que podría ser, en un futuro, un candidato para presentarle a sus dos pequeños.

Holman Fuentes y Carolina Cruz Foto: Arturo Rodriguez - Arturo Rodriguez

Carolina Cruz habló sobre el hombre con quien la vinculan

En el mes pasado, Carolina Cruz encendió las alarmas cuando posó en varias ocasiones en compañía de Holman Fuentes, un joven empresario y Administrador de Empresas, especialista en Alta Gerencia, con el que la famosa también celebró fechas importantes del último mes del año.

A raíz de los rumores, la ex reina de belleza habló sin tapujo sobre su vida personal, asegurando que con los diferentes hombres que la han relacionado, además de ser íntimos amigos, son gays. “¡Todo el tiempo me arman chismes!, con mi mejor amigo Fabio Starita nos juntan todo el tiempo; con él me casan desde hace siete años, y es mi mejor amigo gay. Ahora también me emparejan con Diego Pachón, que es otro de mis amigos gay, si no me casan con Fabio me casan con él, pero ahora entró otro al combo: Holman, otro amigo gay. A mí ya me da risa cuando me inventan un nuevo novio”, confesó a la revista Don Juan.

Recientemente, en sus redes sociales volvió a burlarse del asunto con una foto acompañada de sus tres amigos hombres, ahí escribió “Relaciones muy estables desde hace uff jajaja”.