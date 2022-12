¿Qué pasó con Carolina Cruz y César Escola en ‘Día a Día’? Esto generó críticas

Carolina Cruz es una de las presentadoras más comentadas del país. A lo largo de su carrera, se ha destacado no solo por su talento, sino también por su belleza.

La presentadora de Día a Día fue nuevamente criticada en redes sociales por particular situación que se vivió en el más reciente capítulo del matutino de Caracol TV. Foto: Cortesía Caracol Tv - Cortesía Caracol Tv

Hace varias semanas, la vallecaucana se convirtió en tendencia por una situación poco común que se presentó durante una emisión de Día a Día. Todo ocurrió cuando una mujer que hacía parte de un grupo de actores que promocionaba la obra El principito, el musical, terminó desmayándose al final de la presentación.

Ante ese preocupante momento, la producción tuvo que actuar con inmediatez. Carolina Soto corrió rápidamente para ayudarla, mientras que, por su parte, la ex de Lincoln Palomeque se quedó sentada en el sofá. Esa actitud sorprendió a los televidentes, quienes no dudaron el criticarla. “Se le nota la empatía de esa señora Carolina Cruz”, “está sentada en el sofá, no siente ninguna conexión con lo que está pasando frente a sus ojos”, comentaron en redes.

Carolina Cruz es criticada por situación con César Escola

En la más reciente emisión de Día a Día se vivió un particular momento mientras los presentadores tenían una charla con César Escola, que estaba como invitado.

Iván Lalinde, Carolina Soto, Catalina Gómez y Carolina Cruz estaban sentados en sofá acompañando al músico y jurado de Yo me llamo. De repente, Don Jediondo llegó con un vaso lleno de un líquido y, sin querer, lo derramó sobre su ropa de Escola. Inmediatamente todos comenzaron a reírse. “Mire lo que hizo”, le dijo entre risas el invitado al humorista, quien actualmente aparece en La vuelta al mundo en 80 risas.

Inmediatamente, Carolina Cruz se levantó y fue a buscar algo para limpiar. Sin embargo, muchos televidentes e internautas, e incluso, el mismo músico estaba esperando a que ella lo limpiara primero a él, pero resultó que la presentadora decidió secar el sofá y el piso. Los comentarios no se hicieron esperar. “Dicen que en los pequeños actos conoces realmente a las personas”, “Carolina no es lo que demuestra en sus redes definitivamente, sus acciones lo dicen todo”, “esos son los mismos que primero trapean y después barren”, “es que no colabora es muy despistada”.

Pese a las críticas, hubo otros usuarios que defendieron su reacción. “Es una mujer ordenada y ha demostrado que también es una mujer de casa, sin importar que es una excelente profesional”, “Caro Cruz, es una excelente persona, mostró su sencillez que la caracteriza”, “fue la única que se levantó y tuvo la iniciativa de limpiar; además estaban entre colegas. No entiendo porque le dan palo a algo tan sencillo, demasiada envidia”.