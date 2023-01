El príncipe Harry contará en su libro con qué famosa empezó su vida sexual

Tres años después de su salida de la corona inglesa, Meghan Markle y Harry, Duques de Sussex, abrieron la puerta de su intimidad en Harry y Meghan, Netflix. El documental, que narra los detalles de su relación, desde los inicios hasta ahora, sería solo una de las muchas ideas que desarrolla la pareja para hablar su versión de los ‘enfrentamientos’ con la familia real.

Desde hace varias semanas se conoció que el 10 de enero, el hijo menor de Lady Di lanzará Spare, su libro autobiográfico, que en español significa ‘en la sombra’ o ‘de repuesto’. Según lo que ha adelantado la editorial y varios medios internacionales, en el escrito, Harry revelaría, entre otras cosas, detalles sobre fuertes enfrentamientos que tuvo con su hermano William, el actual heredero al trono de Inglaterra.

Los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle, continúan revelando al público detalles de su vida dentro de la corona británica. Esto contaron de nuevo. Foto: Instagram

¿Príncipe Harry se relacionó con actriz mayor que él?

Hace unas horas, se supo que el libro también revelará detalles de la vida sexual del inglés, de 38 años quien, antes de conocer a Meghan Markle, tuvo varios romances mediáticos con varias famosas. En las páginas mencionadas, el hermano del príncipe William hablaría de una importante actriz de Hollywood con quien, aparentemente, habría empezado su vida sexual.

En los posibles adelantos de la biografía, surgió un rumor que apuntaba sobre la primera experiencia íntima del príncipe con una “hermosa mujer mayor en el campo”, y aunque la editorial o representantes del duque no han hablado al respecto, la prensa británica señaló que podría tratarse de la actriz Elizabeth Hurley, de 57 años. Según Insider, Hurley fue propietaria de una casa en la zona rural de Gloucestershire, mismo lugar donde otros miembros de la familia real también tuvieron propiedades.

Elizabeth Hurley habló sobre rumores con el Príncipe Harry

Días después de las especulaciones, la actriz fue cuestionada por el periodista Michael Odell en una entrevista para The Times, cuando le habló sobre el integrante de la corona inglesa ella respondió con risa, “Yo no, no culpable, absolutamente no”. Lo que no se sabe es si en el libro, Harry revelará nombres sobre aquellas mujeres que conquistó en un pasado, especialmente la identidad de la misteriosa mujer con la que tuvo aquel primer encuentro.