¿Carolina Cruz era celosa con Lincoln Palomeque? Esto dijo

Una de las separaciones más comentadas de la farándula colombiana, ha sido la de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque. Los rumores de la crisis matrimonial comenzaron a surgir en redes sociales desde el año pasado, pero solo hasta principios de este año lo hicieron público.

Aunque se separaron hace varios meses, Carolina Cruz, presentadora de Día a Día, sigue revelando detalles de su separación con el actor Lincoln Palomeque. Foto: Instagram - Instagram

Una de las pruebas que confirmaron que la presentadora de Día a Día y el actor de La reina del sur ya no estaban juntos, fue que, de un momento a otro, dejaron de publicar fotos y videos juntos en sus redes sociales. De vez en cuando la vallecaucana y el nortesantandereano generaban confusión entre sus seguidores, pues en algunas fechas especiales como Navidad, fueron captados compartiendo, aunque muy distantes.

Carolina Cruz brindó más detalles de su separación con Lincoln Palomeque

La también empresaria habló con la revista Don Juan y reveló detalles adicionales de lo que significó para ella la relación de casi 14 años, que sostuvo con el actor y padre de sus dos hijos, Matías y Salvador.

Una de las preguntas más frecuentes que solían hacerle sus seguidores en sus redes sociales era sobre las escenas románticas que Lincoln protagonizaba en las novelas y si eso le producía celos. Sobre eso, la también modelo aseguró que no. “Nunca he sido una mujer celosa, con todos los cachos que me han puesto y nunca he sido celosa. No es mi personalidad. Soy de un temperamento muy tranquilo, no me gusta joderle la vida a nadie precisamente para que no vengan a joderme la mía. Yo conocí a Lincoln siendo actor, yo no veía las cosas que él hacía, no por nada malo, si coincidía y lo veía, bien, pero no me sentaba como una loca tóxica al frente del televisor”. Según ella, eso les ayudó a que su relación fluyera mucho más.

¿Carolina Cruz pensó en convertirse en actriz?

La conductora de Día a Día se refirió también a si en algún momento llegó a contemplar la posibilidad de ser actriz, así como otras exreinas. Aunque no le faltaron las propuestas, optó por seguir como presentadora, pues entendió que la actuación no era un trabajo fácil. “Respeto mucho a los actores, además estuve casada con uno 13 años. Sé lo difícil que es la carrera, sé lo complejo que es para ellos tener todo y luego no tener nada. No es fácil. Hay estabilidad mientras se tiene trabajo, pero un desequilibrio mientras no, y eso que Lincoln es un hombre supremamente organizado con su plata, con sus cosas”.