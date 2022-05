Carolina Cruz, presentadora de ‘Día a Día’, reveló qué la acompleja de su físico

Carolina Cruz es catalogada como una de las modelos y presentadoras más hermosas del país. Sus fotos y videos en Instagram ponen a suspirar a más de uno, pues dejan en evidencia su cuerpo de infarto.

Su apariencia física, además de su talento profesional, ha sido halagada por sus seguidores, quienes no dejan de dejarle buenos comentarios en sus redes sociales.

¿Qué es lo que acompleja a Carolina Cruz de su físico?

Recientemente, la presentadora de Día a Día sorprendió con una revelación sobre su apariencia física, que tal vez muchos no se esperaban. Por medio de dos fotografías, la ex de Lincoln Palomeque se sinceró, y confesó qué la acompleja de su cuerpo y cuáles son las medidas que toma para contrarrestarlo.

“Amo hacer este ejercicio. Cuando me fui a vivir a Miami me empezaron a salir manchas en la cara y creo que es de lo único que me acomplejo y uso filtros para disimularlas. Las arrugas o el paso de los años es lo que menos me importa, pero tener una piel sin manchas sería un sueño. Me he hecho de todo y aunque mejoran, no se han ido del todo”, escribió junto a un comparativo, donde aparece una foto sin filtro y la otra, con algunos retoques.

“Amo los filtros, no para cambiar mis facciones las cuales siempre me han gustado, pero sí para disimular las manchas. En la foto izquierda no hay ni medio retoque pero sí luz, buen fotógrafo, styling y maquillaje. En resumen: EQUIPO. La foto de la derecha tiene un retoque mínimo y por eso quería mostrarles”, escribió la presentadora en su publicación que se hizo viral en redes sociales.

“Los filtros son para usarlos , que lo diga sin pena”, “Carito siempre ha sido muy bella”, “ella sigue siendo muy hermosa con o sin filtro”, “los filtros sí que hacen maravillas”, comentaron algunos internautas.

