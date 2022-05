“¿Activamos otra vez esta familia?”: Carolina Cruz mira hacia el pasado

Después de casi 14 años, la presentadora vallecaucana Carolina Cruz y el actor Lincoln Palomeque, padres de Matías y Salvador, dieron por terminada su relación.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque tuvieron dos hijos, Matías y Salvador. Foto: Color Hunt

De acuerdo con lo expresado cuando hicieron pública su separación, el amor se transformó, y como padres y amigos, esperan construir un futuro para sus niños.

Ahora, la presentadora, quien hace pocos días cuestionó en sus redes sociales el por qué cada cosa que publicaba se convertía en noticia, les planteó a sus seguidores la idea de activar nuevamente una familia que tuvo hace unos años.

A través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en Instagram, la conductora de Día a Día recordó una iniciativa que tuvo con sus fanáticos. “Fuimos los primeros en tener club de fans y en fidelizar con carnet de beneficios con marcas que amo a nuestros ‘caromaniacos’. Me reunía con todos en ciudades, comíamos, hablábamos… en fin, jajajaja los amo”, escribió junto a una foto de la acreditación.

Luego, posteó otra imagen donde le preguntaba a sus más de 7 millones de seguidores: “¿Activamos otra vez esta familia?”. La idea de Carolina Cruz, es volver a reunir a sus seguidores, así como lo hacía anteriormente.

Carolina Cruz vive incómodo momento

La expareja del actor Lincoln Palomeque está viviendo actualmente una incómoda situación, todo por las noticias falsas que están rondando en redes sociales. Su nombre está siendo utilizado para promocionar productos adelgazantes, que, supuestamente, ella ha tomado.

Por medio de su cuenta de Instagram expresó su molestia e invitó a sus fanáticos a no caer en esas trampas, pues son una estafa. “Quiero aclarar un tema que me tiene preocupada. Nunca he promocionado ninguna pastilla para adelgazar, todas esas publicidades son falsas. Esto quiero que lo hagan viral porque no se que contengan esas pastillas y puede salir alguien afectado. Esto es falso, esas cápsulas son un veneno. Eso es muy peligroso, jamás he consumido ese producto. Ni idea qué contenga. ¡Ojo! No arriesguen su vida, esto es una estafa”.