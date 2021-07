Carolina Cruz revela que su hijo padece de tortícolis.

Salvador Palomeque Cruz nació hace cinco meses, el pasado 19 de febrero, pero su mamá, la presentadora Carolina Cruz, hizo pública su llegada al mundo dos semanas después. A partir de allí, la caleña ha ido revelando, poco a poco, imágenes y videos del bebé, los más recientes contienen una particular confesión: su hijo padece de tortícolis, afección en la que los músculos del cuello se contraen y provocan que la cabeza se incline hacia un lado. Así lo contó: “Para todos los que me han preguntado por la cinta que tiene Salvador en sus manitos, resulta que Salvador nació con tortícolis por la posición en la que estaba en la barriguita. La doctora Heidi le ha hecho toda su recuperación y sus terapias”.

Enseguida, su fisioterapeuta, la doctora Heidi Pedraza, explica, “La cinta sirve para estimular los músculos, no tiene medicamento y se utiliza generalmente en los bebés, es una cinta especial para ellos. Es importante que la persona que la ponga sepa -como ponerla- y que tome el curso de certificación. Se utiliza para estimular todos los músculos. Por la tortícolis se la estamos poniendo en el cuello y las manitos para que abran, eso siempre se le pone a los bebés de tres mesecitos para ayudarles a que abran las manos”, enfatiza la especialista en fisioterapia pediátrica.

Carolina Cruz también reveló cómo se dieron cuenta de que Salvador padecía de esta afección, “Empezamos a ver que ponía la cabecita más de un lado que del otro. Esta es una posición que adquieren los bebés en la barriguita de las mamás, no es nada grave ni es nada delicado, se puede tratar con terapias. Cuando atravesamos este momento de tanto aprendizaje hace ya casi dos meses, nos dijeron que tenía torticolis el gordo, entonces empezamos con las terapias y vamos muy bien”. Agradeciendo el servicio de la profesional que la ha acompañado en el proceso y comentando las palabras que, a diario, luego de cada terapia, le dice a su hijo: “Yo le repito todos los días a Salvador: ‘Mi vida, lo mejor de todo esto que está pasando es que tú no te vas a dar cuenta de nada, no te vas a acordar de nada. Cuando yo te lo cuente te vas a sentir super orgulloso porque eres el niño más fuerte y el mejor de todos”. Finaliza.