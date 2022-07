¿Cómo lidia Carolina Cruz su separación de Lincoln Palomeque?

Carolina Cruz sigue enfocándose en su carrera y bienestar personal desde que anunció su separación con a Lincoln Palomeque.

Así lo ha hecho saber en sus redes sociales, donde casi todos los días publica reflexiones de vida con las que se siente bastante identificada. La presentadora de Día a Día comparte también tiernas imágenes de sus hijos Matías y Salvador.

Carolina Cruz reveló sus trucos para superar una tusa

Después de asegurar que no tiene actualmente novio, y hasta revelar las razones por las que terminó con Lincoln Palomeque, Carolina Cruz habló sobre su proceso de reencontrarse como mujer después de sostener una relación de pareja de casi dos décadas.

Durante una interacción con sus más de siete millones de seguidores en Instagram, a la vallecaucana le preguntaron por sus técnicas para subir el ánimo o manejar momentos de ansiedad.

Carolina dio una respuesta muy contundente. “En Dios y en ellos”, escribió junto a un video de sus dos hijos Matías y Salvador.

Aunque ella no mencionó la palabra “tusa”, más de un internauta interpretó que son sus hijos quienes han ayudado a la presentadora a hacer el proceso de separación del actor Lincoln Palomeque. No han sido meses fáciles, como ella misma lo ha confesado, pero los pequeños no dejan de producirle alegrías y apoyarla en todo el proceso.