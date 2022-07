Entre lágrimas, el influenciador Camilo Triana contó el difícil momento que vive

Camilo Triana es un creador de contenido que se destaca por su contenido en Instagram, TikTok y YouTube, donde publica su día a día y llamativos maquillajes. Hace unos días se mostró bastante emocionado porque cumplió su sueño de maquillar a la actriz Lina Tejeiro.

Te puede interesar: “JuanDa está bien”: amiga cercana aclara su desaparición de redes

El youtuber también es conocido por haber tenido un romance con el también generador de contenido Juanda, quien desde el 12 de marzo se ausentó de sus redes sociales, aunque se desconocen los motivos. Varios internautas aseguran que fue por su ruptura con Camilo.

Camilo Triana enfrenta difícil momento

Hace unas horas, Camilo preocupó a sus seguidores, luego de publicar un video donde aparecía llorando y contando que no está pasando un buen momento por causa de su salud mental, y que por esta razón regresará a vivir a la casa de sus padres. Los motivos: ansiedad y depresión.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Siento esta cosa en el pecho que necesito hablarles. No me siento bien, me está afectando muchísimo irme del apartamento donde estaba. Siento que estoy retrocediendo, voy a volver a vivir con mis papás y ya me he ido de mi casa dos veces y otra vez tengo que regresar porque no puedo estar solo”, comenzó diciendo el influencer, en medio de lágrimas.

Enseguida, explicó que no se encuentra bien mentalmente, pues desde hace un tiempo sufre de ansiedad y depresión. “No estoy bien emocionalmente, tengo miedo de lo que estoy proyectando en mis redes sociales, tengo miedo del contenido que estoy haciendo y que no les guste, que los esté decepcionando. Tengo muchas dudas, tengo sensaciones muy feas en mi pecho. Perdón, por no poder ser lo que esperan que sea. Perdón si me convierto en otra persona, pero es muy difícil, ustedes saben que sufro de ansiedad y depresión.

El influencer trató de explicar el por qué se siente así, pero no aclaró específicamente qué le produjo esa depresión. “Siento que perdí algo de mí, siento que me perdí, siento que antes era más feliz y es una sensación horrible y me esfuerzo todos los días por mejorar esos pensamientos, por enfocarme en lo positivo, por ser positivo”.

Te puede interesar: Jackson Barreto, exparticipante de ‘La Voz Kids’ enfrenta duro momento

Camilo Triana aclaró que no volverá a hacer contenido con varias de las personas con las que salía antes, porque está en proceso de recuperación. “Estoy en terapias, estoy con psiquiatra, estoy tomando medicamentos juicioso, estoy trabajando en mí”.