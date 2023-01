Shakira: se viralizó video de la mamá de Piqué silenciando a la colombiana

En la más reciente canción de Shakira con Bizarrap, la colombiana no solo le lanzó indirectas a Piqué, sino que también aprovechó para mencionar a su exsuegra Montserrat Bernabeu, con quien se rumoraba, no tenía una gran relación pues, desde el inicio de su romance con el exfutbolista del Barcelona, la señora no vio con buenos ojos que su hijo estuviera con una mujer 10 años mayor que él y mucho menos que no fuera catalana.

La colombiana Shakira habría dejado claro, en su acuerdo de separación con Piqué, que sus hijos Milan y Sasha no vivirían en la misma ciudad que él. Foto: Instagram

Según han mencionado algunos medios españoles, la progenitora del deportista no habría tenido ningún problema en ocultarle a la barranquillera que su hijo ya estaba saliendo con Clara, mientras ellos continuaban viviendo junto a sus dos hijos Milan y Sasha. “Con el tiempo no tuvo de otra que hacerse a la idea y creo que hubo momentos en los que incluso se acercaron, y hasta se les veía juntas en los palcos del Barça, pero se dio principalmente con el nacimiento de los niños, la gran debilidad de toda la familia Piqué”, dijo en una oportunidad el periodista Víctor Gayarre.

¿Montserrat Bernabeu mandó callar a Shakira?

En las últimas horas, se hizo viral un video donde aparece Shakira, de espaldas. Al frente suyo aparecen su exsuegra y su expareja. Lo que llamó la atención de los internautas fue que, mientras se veían platicando, de repente, la mamá del futbolista le hace un gesto de silencio a la intérprete de Monotonía, que, generalmente se realiza con un dedo dirigido a la boca, cuando alguien quiere que la otra persona se calle.

“La madre de Piqué silencia a Shakira. Gracias al cielo saliste de ahí”, escribieron junto al clip que ya ha tenido la reacción de algunos internautas, quienes han apoyado a Shakira por haberse separado de Piqué, pues, para muchos, él nunca la valoró como ella se lo merecía.

Se desconoce la fecha de grabación del video, así como también el contexto en el que se encontraban en ese momento. Como Shakira estaba de espalda, no se pudo apreciar cuál fue su reacción cuando su exsuegra la mandó callar, lo que sí se puede observar es que la actitud de la especialista en Medicina Física y Rehabilitación del Institut Guttmann, fue bastante retadora. Por su parte, Piqué, quien también se encontraba presente, no se inmutó al respecto, ya que se vio muy tranquilo mientras su madre y su pareja, aparentemente, discutían.