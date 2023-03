¿Carolina Gaitán terminó con su novio Nicolás Nohra? Esto se sabe

La actriz y cantante Carolina Gaitán se destacó, entre otras cosas durante los últimos meses, por su interpretación de No se habla de Bruno para la película de Encanto de Disney.

Te puede interesar: Sebastián Caicedo presumió el regalo que le dio a su novia Juliana Diez

Su carrera como actriz y cantante ha sido muy exitosa no solo en Colombia, sino también en otras partes del mundo. Además de eso, su vida sentimental también ha sido foco de múltiples comentarios en redes sociales.

Más noticias de parejas famosas Fotos: ella es Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio: “parece una muñeca” Después de varios meses de su ruptura con Jenn Muriel, Yeferson Cossio presumió a su nueva novia Carolina Gómez, una joven y despampanante modelo. ¡Conócela aquí! Leer aquí: Fotos: ella es Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio: “parece una muñeca” ¿Iván Lalinde y Carolina Cruz son novios? Esto dijo el presentador de ‘Día a Día’ Iván Lalinde hizo una confesión en su cuenta de Instagram y despejó dudas sobre su relación con Carolina Cruz, su compañera de set de ‘Día a Día’. Leer aquí: ¿Iván Lalinde y Carolina Cruz son novios? Esto dijo el presentador de ‘Día a Día’

¿Qué pasó con Carolina Gaitán y su novio?

Recientemente, el programa Lo sé todo reveló que, al parecer, Carolina habría terminado su relación con Nicolás Nohra, con quien llevaba más de un año. Al parecer, hubo algunas diferencias que hizo que tomaran esa decisión por el bienestar mutuo. “Uno de nuestros flechos, que está bastante dateado nos ha llamado y nos dijo: ‘Les aseguro que la ruptura entre estos dos es definitiva’ (...) se dejaron en los mejores términos. No hubo acuerdos en algunos hechos de la relación, lo que los llevó a partir cobijas”, afirmaron en el programa de entretenimiento del Canal 1.

Elianis Garrido, presentadora del programa, agregó: “la gente está equivocada cuando creen que la relación solamente acaba por un tercero o una tercera en discordia. A veces, tener propósitos distantes también termina alejando los corazones”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La presentadora Mafe Romero aseguró que, hace unas semanas, se encontró con Nicolás, a quien le preguntó por Carolina, pero que, él trató de evadir la conversación. Sin embargo, en ese momento, ella no se percató que, al parecer, algo raro sucedía con esa relación. “Tuve la oportunidad de compartir con los dos. Él es un ser humano extraordinario, ella es una mujer espectacular, con un ángel, una energía… Hace poco me vi con él y siempre que nos encontrábamos yo le decía ‘¿y Caro?’ y él me respondió: ‘ella está bien, trabajando’”.

Carolina siempre ha sido muy reservada con todos los detalles que involucran su vida privada. Pocas veces se ha referido a sus rupturas amorosas, razón por la que, hasta el momento, no ha brindado ninguna declaración al respecto.

En su cuenta de Instagram, donde tiene 4,8 millones de seguidores, no hay rastro de su relación con Nicolás. Al parecer, todas las publicaciones donde aparecían juntos fueron eliminadas. Sin embargo, en el perfil del empresario sí conserva fotos de los dos. De hecho, la última que publicó data del 4 de enero, y allí se observan disfrutando de la playa.

Te sugerimos leer: Foto: ¿Beso de Bad Bunny y Kendall Jenner confirma su relación?

¿Quién es Nicolás Nohra, pareja de Carolina Gaitán?

Nicolás es un reconocido empresario del mundo de las ópticas y la tecnología. Sostuvo también un romance con la presentadora Gabriel Tafur. Según la página del Gimnasio Moderno, el colegio donde terminó sus estudios, “su ímpetu y buen olfato para los negocios lo han llevado a recibir diferentes reconocimientos como el premio Ray-Ban entrepreneur 2017 o el Premio Diageo 2021 al mejor proyecto de emprendimiento de sostenibilidad; asimismo, fue reconocido por la revista Forbes Colombia 2020 y por el ministerio de Cultura por liderar uno de los 50 emprendimientos más sostenibles de la economía naranja”.