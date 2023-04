Carolina Soto de ‘Día a Día’ recibió críticas por este video ¿Qué pasó?

Día a Día es uno de los matutinos más queridos por los colombianos gracias a su duración al aire y por el calor humano que proyecta diariamente su equipo conformado por Carolina Cruz, Catalina Gómez, Carlos Calero, Iván Lalinde y Carolina Soto. Esta última caleña volvió a sonar en redes recientemente gracias a su buena actitud frente a la cámara.

Te puede interesar: Carolina Soto sufrió un accidente al viajar en motocicleta. Esto le sucedió

En uno de los capítulos más recientes, la presentadora de 37 años se le midió a bailar mapalé ante las cámaras de Caracol Televisión. Las redes sociales del programa también publicaron el momento. “Y a ustedes ¿Cómo les va con el mapalé? En este inicio de semana con ¡Toda la actitud!”, escribieron junto al video de la caleña bailando sin pena alguna y recibiendo la ‘barra’ de sus compañeros de set.

Carolina Soto, de ‘Día a Día’, recibió críticas en redes sociales

Los comentarios no se hicieron esperar en la mencionada publicación del matutino, a la caleña le llovieron críticas por su forma de bailar y muchos internautas juzgaron sus pasos. “Carito es una bella persona, pero la vena caleña para el baile se la robaron”, “Nada que ver, muy tiesa, le falta el saboooorrrr!”, “Jajajajajjajaja no mija, toca meterle actitud a la vaina y soltarte como si te hubiera cogido un cable de alta tensión, pero así no Caro.”, “Se mueve más un alcaseltzer en una mazamorra de plátano”, “Para que hacen el ridiculo mijo eso se lleva en la Sangre, El Mapalé se llama Costa Atlántica”.

Más sobre Carolina Soto: Video: Carolina Soto de ‘Día a Día’ se cayó en vivo y así reaccionó Carolina Soto sufrió un percance mientras presentaba ‘Día a Día’, el matutino de Caracol. Afortunadamente no pasó a mayores. Vea más Video: Carolina Soto de ‘Día a Día’ se cayó en vivo y así reaccionó Carolina Soto y Lincoln Palomeque viajaron con sus hijos, ¿qué dijo Carolina Cruz? Este fin de semana, la presentadora de ‘Día a Día’, su esposo Germán González, y sus hijos Valentino y Violetta, estuvieron de paseo con Lincoln Palomeque y Matías. ¿Por qué no fue Carolina Cruz? Esta es la razón. Me interesa Carolina Soto y Lincoln Palomeque viajaron con sus hijos, ¿qué dijo Carolina Cruz?

Sin embargo, fueron más los que apoyaron a la presentadora, la aconsejaron con pasos de baile y entendieron el humor detrás de su buena actitud. “Team caro Soto igual de tiesa”, “Carito se vale pagar unas clases de baile pero se te aplaude la actitud”, “tienes que venir a Barranquilla a que te den clases de mapalé jajaja Linda carito lo importante es la actitud”, “Las mismas caras de Violeta”.