Cecilia Navia, esposa de Santiago Alarcón, pasó susto por ‘masa’ en su seno

Carmen Cecilia Rivera Navia, también como Chichila Navia, preocupó a sus seguidores hace unos días al hablar de su salud y exámenes a los que se habría sometido para descartar una enfermedad, lamentablemente, común en las mujeres.

La huilense de 43 años, quien interpreta actualmente a la ‘Profe Estella’ en la serie de Netflix La primera vez, reveló un detalle de su salud y vida íntima con sus 2.1 millones de seguidores en Instagram. La actriz, también recordada por protagónicos en Cochina envidia, Pa’ quererte y Garzón, no ocultó su preocupación por una ‘extraña’ masita que le encontraron en uno de sus senos.

¿Qué le pasó a Cecilia Navia?

La esposa de Santiago Alarcón, contó su experiencia para también ‘alertar’ a sus seguidoras a cuidar su salud. “El año pasado estuve muy necia, por estar trabajando tanto no me hice cargo de mi salud ni fui a hacerme nada, no fui tan juiciosa con el autoexamen como debía ser siempre, fui donde la obstetra y me encontró una masita en un seno y me dijo ‘toca revisar’”, contó. Como era de esperarse, la noticia angustió a la actriz hasta el momento de recibir los resultados.

“He estado desde el momento en que fui a hoy en un estado de pánico, me digo ‘¿Por qué no soy juiciosa?’. Pase momentos muy difíciles, hoy por la mañana tenía todos esos exámenes y por la tarde un casting. Lo que quiere decir que la cantidad de cortisol, adrenalina y sustancias de mi cuerpo estuvieron por el techo. Afortunadamente la buena noticia es que el médico que me hizo la mamografía y ecografía me dice que no encuentra nada raro, que todo está bien, normal. Fue una falsa alarma, pero ustedes no saben, luego tuve un casting, ahí si no sé cómo me habrá ido”, expresó aliviada Navia quien, con un mezcal en mano, recomendó a sus seguidoras revisarse juiciosas.