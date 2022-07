Christian Nodal y Cazzu: ¿se quieren casar en Guatemala?

Al igual que Belinda , Christian Nodal continuó con su vida después de anunciar el fin de su relación de casi dos años en febrero del 2022.

El cantante, a quien se le ha visto en un par de ocasiones con dos bellas mujeres, también ha protagonizado varias polémicas, una de ellas se con J Balvin . Al parecer, después de tanto revuelo, pareciera que el artista está decidido a sentar cabeza con la rapera argentina Cazzu .

Aunque la rapera intentó negarlo, son cada vez más detalles los que se conocen de la relación que estaría sosteniendo con el mexicano y que puede ponerse más seria.

Por ahora, no se sabe si se trata simplemente de publicidad, pero lo cierto es que han visto muy juntos, dándose besos y recorriendo países como Colombia, México, Chile y Bolivia, pues la argentina decidió acompañarlo en algunas fechas de Forajido Tour.

¿Habrá matrimonio entre Christian Nodal y Cazzu?

Las especulaciones crecen después de que el sacerdote Luis Castillo, conocido en Guatemala como Padre Choco, compartió en redes sociales que la pareja visitó el Convento La Merced.

Hace solo un mes se conocieron las primeras imágenes de ambos artistas caminando por las calles de Antigua, Guatemala; cogidos de la mano y muy sonrientes. Fue en esta misma ciudad donde habrían conocido al sacerdote, quien reveló el deseo de Nodal por llegar al altar en dicha ciudad de Centroamérica.

“¡Un tipazo con gran sencillez! Me dijo con tono jocoso: ‘si algún día me caso, va a ser aquí y me casa el padre Choco’… Se despidieron de mí con un abrazo. Salieron con un rosario al cuello que les regalé, mientras les decía con sinceridad: recuerden que en Antigua tienen un amigo cura”, publicó el sacerdote Luis Castillo con una foto de ambos.

Aunque no mencionó a Cazzu en la historia, más de un seguidor continúa expectante sobre los planes a futuro y sobre su relación, que llevaría unas pocas semanas.