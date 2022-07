‘Masterchef Celebrity’: ¿Tatán Mejía volvería al concurso? Esto dijo

Para nadie es un secreto que Tatán Mejía es uno de los favoritos por los televidentes para llevarse el premio mayor en Masterchef Celebrity .

Son apenas cinco los semifinalistas del programa de cocina y las expectativas crecen cada día más por saber quién ganará la competencia entre Ramiro Meneses , Carlos Báez, Chicho Arias, Cristina Campuzano y Tatán Mejía .

Como lo han contado varias celebridades de esta y otras temporadas, la presión y exigencia del concurso es tanta que pocos quedan con ganas de repetir y mientras otros desisten de la competencia. Esta vez fueron Tatán Mejía y su esposa Maleja Restrepo quienes hablaron al respecto.

¿Tatán Mejía regresaría a otra temporada de ‘Masterchef’?

Junto a su esposa Maleja Restrepo, el actual semifinalista del concurso de cocina, resolvió el interrogante de muchos seguidores.

Mientras la presentadora, mamá de Guadalupe y Macarena se desmaquillaba, respondió si ella participaría en Masterchef Celebrity’.

“A sebas ya le habían propuesto como dos veces ir a Masterchef, a mí también, pero después de ver a Sebas definitivamente no iría a Masterchef” inició la caleña, quien después le hizo la misma pregunta a su esposo Tatán, que se encontraba en la ducha.

“Yo creo que para nuestra familia el tema de Masterchef quedó chequeado, ¿o no? ¿No me diga que si lo invitan a una edición especial va? No, es como cuando participamos en la isla de los famosos, ¡ya fue!” aseguraron ambos, para luego recordar el reto familiar en el que se convirtió la participación del deportista en la cocina de RCN.

“Aunque es un reto personal se convierte en un reto familiar, porque de verdad tiene que haber un apoyo indispensable de la familia porque el tiempo que le dedican a estar allá y a estar preparándose para eso, cuando se lo toman en serio como lo hizo Sebas pues es mucho el tiempo” confesó Maleja, que más de una vez se ha mostrado orgullosa por el progreso de Tatán en la competencia y asegura que podría ser el ganador.