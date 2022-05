¿Chyno Miranda está secuestrado por una prima en Venezuela? Esto se conoció

El año pasado, el artista venezolano Chyno Miranda sorprendió con la revelación de la difícil situación que vivió por cuenta de las secuelas del covid-19, que casi lo deja inválido. En ese entonces publicó un video explicando las complicaciones de salud que había presentado. Físicamente lucía muy delgado a diferencia de como era antes.

Luego, el integrante de Chyno y Nacho anunció que se había separado de su esposa, Natasha Araos, con quien tuvo a su hijo Guillermo. “Yo la irrespeté a ella como esposa e irrespeté mi hogar también, y no estamos juntos como pareja desde hace más de un año”, dijo en ese momento el artista.

Ahora, el intérprete de Niña bonita vuelve a ser protagonista en medios de comunicación nacionales e internacionales, pues desde hace unos días se rumora que, al parecer, su estado de salud es delicado. No obstante, Natasha Araos negó la semana pasada que eso sea así y, por el contrario, afirmó que el artista se encuentra muy bien, preparándose para volver a los escenarios.

¿Chyno Miranda está secuestrado?

Los comentarios sobre la vida del artista no paran. Ahora, según la última información revelada, supuestamente, Chyno Miranda se encuentra retenido por una de sus familiares en Venezuela.

Según el presentador argentino Javier Cerani, al parecer, el artista habría sido secuestrado por una prima cercana. Además, aseguró tener “pruebas contundentes” que corroborarían esas declaraciones. “Tenemos órdenes de confirmación de que Chyno Miranda ha sido secuestrado… Es su prima, se lo llevó en diciembre engañado a Venezuela y al otro día de llegar a Caracas lo habrían internado en la clínica del gobierno venezolano… Tiene la tutoría, tiene su dinero y está tomando decisiones por Chyno Miranda”, dijo el conductor del programa Chismes No Like. Esa información no ha sido confirmada por ningún familiar del artista, puesto que, por ahora, solo se trataría de especulaciones.

Video cortesía Chisme no like.

CHAMO denuncia: MANAGER MENUDO quiso 48U5ARME - CHYNO MIRANDA estaría 53CUESTR4DO - Chisme No Like

De igual manera, en ese mismo programa entrevistaron a Juan Cortés, entrenador personal del artista, quien habló de su estado de salud, y aseguró que su enfermedad es, al parecer, incurable. “La neuropatía le generaba dolor en sus pies. Por ser una enfermedad inflamatoria era importante lo que comiera. Él necesitaba una alimentación antiinflamatoria para tratar de minimizar los dolores. Ya la enfermedad es incurable, él no se va a curar de la neuropatía. Puede vivir con ella si es bien tratada”.

Además, aseguró que hace meses no lo ve y que desconoce su paradero. “La última vez que lo vi fue en un apartamento dónde lo tenían aislado, en noviembre del año pasado”.