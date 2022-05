“Basta de decir que se está muriendo”: ex de Chyno Miranda estalla ante rumores

Chyno Miranda, de Chyno y Nacho, ha sido tendencia en los últimos días debido a su estado de salud, pues se comenzó a especular que su situación es, supuestamente, crítica. Sin embargo, la semana pasada su mánager, Julio Durnache, desmintió esos rumores y envió un contundente mensaje.

El artista venezolano sufrió en el 2020 una neuropatía periférica luego de contraer coronavirus. Según reveló el mismo intérprete de Niña bonita, el año pasado atravesó un difícil momento por esa enfermedad, pues estuvo a punto de quedar inválido; sin embargo, con el paso de los meses se fue recuperando satisfactoriamente.

Natasha Araos, exesposa de Chyno Miranda habla de su estado de salud

El intérprete de Niña bonita se ha mantenido alejado de la vida pública después de su enfermedad, pues ha estado enfocado en su recuperación física y espiritual. Recordemos que también se enfrentó el divorcio de su exesposa Natasha Araos, madre de su hijo, y a quien en los últimos días la han estado llenando de mensajes preguntando por Chyno. “¿Qué pasa con Chyno?”, “¿será verdad? dicen que el papá de tu hijo se está muriendo?”, escriben los internautas.

Cansada de recibir tantos mensajes negativos, y de que los internautas la cuestionen, la exesposa de Chyno Miranda aclaró cuál es la situación. De acuerdo con lo que escribió en un comentario de una publicación de People en Español, habló con su exsuegra, quien le informó que Chyno está bien. “Ya deberían saber que las noticias amarillistas existen e inventan para llamar la atención. Hace dos días cuando empezó todo hablé con mami Alcira y me dijo: ‘él está bien, cada día mejor, no creas lo que sale por ahí. Cuando te sientas preocupada me llamas como siempre y listo’”.

También, pidió que lo dejen tranquilo, pues, aparentemente, pronto estaría de regreso en los escenarios. “Entiendan que él está enfocado ahorita en mejorar otro ámbito de su vida que no es el físico. Eso ya pasó y ya se mejoró. Déjenlo tranquilo que si Dios quiere pronto estará de vuelta”.

Finalmente, le pidió a los internautas dejar de afirmar que Chyno Miranda está al borde de la muerte. “Ya basta de estar rodeando a Jesus de noticias negativas y diciendo que se está muriendo sencillamente porque no sale y no publica nada… Vivan su vida”.

