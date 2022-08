¿Claudia Bahamón de ‘MasterChef Celebrity’ tiene operada la nariz? Esto dijo

Claudia Bahamón no solo es una de las presentadoras más queridas del país, sino que también, es considerada una de las mujeres más hermosas. Su faceta como modelo le ha permitido captar la mirada de millones de fanáticos.

Te puede interesar: “Lloré de la angustia”: Claudia Bahamón contó cómo fue víctima de robo

La arquitecta de profesión se ha destacado, entre otras cosas, por su belleza natural. Sin embargo, algunos curiosos le han preguntado en varias oportunidades si tiene algún tipo de cirugía estética, pues en el mundo del espectáculo, es normal que los famosos tengan algún retoque en sus cuerpos.

Claudia Bahamón reveló si tiene operada su nariz

En los últimos días, la presentadora de MasterChef Celebrity, interactuó con sus seguidores y reveló algunos detalles de su vida personal, entre ellos, aclaró las dudas de algunos de los internautas que han afirmado que ella tiene cirugía en su nariz.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Sin ningún problema, la colombiana confesó la verdad. “Unos me piropean las ñatas y otros me preguntan que yo dónde me operé la nariz. Yo no tengo la nariz operada, sino no me podría hacer esto (se frota la zona)”, dijo Bahamón.

Igualmente, Claudia aprovechó para mostrar que, de hecho, su nariz tiene un pequeño defecto. “Si se dan cuenta, este hueco como que es más alargado que este. Este es más abiertico”, aclaró. Entre risas, la opita señaló que le ha causado mucha gracia que en varias oportunidades, ha intentado hacer challenge moviendo sus fosas nasales, pero no ha sido posible porque no puede abrirlas mucho.

¿Cuántas cirugías estéticas tiene Claudia Bahamón?

Hace un tiempo, Bahamón reveló que se ha sometido a dos cirugías plásticas: una para aumentar sus senos, pero, luego, cuando se convirtió en mamá, decidió someterse a una nueva intervención para retirarse los implantes y lucir su busto más natural. Según lo que dijo, no le gusta tener los senos grandes y prefiere que sean acorde a su contextura.

Más allá de mis cambios a nivel físico todo radica en lo bien que me siento luego de haber tomado dicha decisión. Fue un enorme acto de amor que tuve conmigo misma y por eso me siento plena. Es claro que quedaron cicatrices en mi piel pero soy fiel creyente de que las cicatrices son el mapa de nuestras vidas, el camino recorrido, la certeza de que eres más fuerte de lo que creía”, escribió en una publicación en sus redes sociales.

¿Cuántos años tiene Claudia Bahamón?

Claudia Bahamón nació el 5 de enero de 1979 en Neiva, y, actualmente, tiene 43 años.