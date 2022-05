“Lloré de la angustia”: Claudia Bahamón contó cómo fue víctima de robo

Una vez más, la reconocida presentadora Claudia Bahamón fue víctima de robo. En septiembre del año pasado sufrió un atraco en el norte de Bogotá mientras caminaba por la calle 85 con carrera 11. Ahora, vivió un hecho similar, esta vez en Cartagena.

Claudia Bahamón relató el hecho por medio de las historias de Instagram. Foto: Tomado de Instagram

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de MasterChef Celebrity relató con detalles cómo fue ese momento en el que por supuesto, se sintió completamente vulnerada. “La semana pasada a las 11:20 de la noche con un grupo de amigos de trabajo esperábamos frente a la casa en donde nos encontrábamos a que llegara nuestro conductor de RCN. La calle estaba sola. Éramos un grupo de 5 personas un par arriba del andén y el resto abajo en la calle. Venía un taxi. Yo le di la espalda y me moví hacia el andén para darle más espacio a que pasara. En cuestión de segundos el taxi disminuyó la velocidad, abrieron la ventana de atrás y de ella salió un hombre casi hasta la cintura. Me manoteo para robarme, (de espaldas) me asusté, grité, por reacción natural no dejé que me quitaran lo que jalaban y me caí al piso. El taxi arrancó “en picada” (como dicen en mi tierra) y se escapó”, escribió junto a una imagen en blanco y negro, donde aparece caminando por una de las calles de la Ciudad Amurallada.

Asimismo, reveló que fue reaccionar ante la situación límite. “Todos quedamos un poco en shock. Pasmados. Lloré de la angustia al sentirme una vez más vulnerada frente a un acto violento en la calle como bien me sucedió en Septiembre del año pasado en la 85 con 11 en Bogotá. Desde entonces camino por las calles con miedo y no es para menos”.

Al final de su extenso mensaje, la presentadora aprovechó para hacer una profunda reflexión, e hizo una invitación a ser mejores personas. “Me pregunto si ¿algún día podremos cambiar y ser mejores seres humanos?. La violencia es el último recurso del incompetente y quiero mantener la ilusión de que como sociedad podemos dejar de serlo, podemos cambiar. No me rendiré ante ese sueño”.