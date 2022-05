¿Cómo es Fanny Lu como mamá? Hijos de la cantante hablan por primera vez.

Hoy se celebra el Día de la Madre en Colombia y, a propósito de la más reciente portada de Vea en donde Fanny Lu es la protagonista de la portada junto a sus dos hijos, Valentina y Mateo, ellos le contaron a esta revista en exclusiva ¿Cómo es la cantante como mamá? Además, dedicaron hermosas y sentidas palabras para la artista caleña, quien con los años y tras su participación en La Voz Kids se convirtió en una de las celebridades y madres más queridas por los niños del país.

Fanny Lu junto a sus hijos y su mamá en exclusiva para la nueva portada de la revista Vea. Foto: Revista Vea / Hernán Puentes

ASÍ ES FANNY LU PARA SU HIJO MAYOR

Mateo Madriñán Martínez es el hijo mayor de la cantante Fanny Lu, nació el 5 de agosto del 2001 y es un joven de 20 años que se inclina por la misma profesión de su madre, la música y el canto. Aunque creció en Miami, desde los 8 años vive en Colombia junto a su mamá.

¿Describe a Fanny Lu como mamá?

“Mi mamá es amorosa y real, ella, como es como artista, así mismo es en persona. Nunca se quita esa dulzura y amor que tiene por todo el mundo, especialmente por las mujeres y los niños. Ella de verdad es increíble y sé que no podría tener mejor mamá, estoy muy feliz de ser portada con ella”.

¿Cómo es su relación?

“Tenemos una muy buena relación, nos decimos todo, somos tan abiertos que a veces hasta nos peleamos (risas). Ella me ha apoyado en todo y siempre ha sido parte de mi vida y cómplice. Es estricta, pero es justa. Es un poco celosa (risas) pero ella sabe que a aparte de mi hermanita es la mujer más importante de mi vida y eso nunca va a cambiar”.

¿Qué le has heredado a tu mamá?

“Muchas cosas, siento que ese corazón que tiene ella me lo transmitió desde muy chiquito. Siempre le dio importancia a ser querido y amoroso y dar más de lo que recibes, eso para mí es una parte importante de quien soy y seré en la vida. También el amor por la música y el canto, todo eso que estoy tan orgulloso de haber heredado de ella”.

FANNY LU EN LOS OJOS DE SU HIJA MENOR

Valentina Madriñán Martínez es la hija menor de la artista caleña, nació el 1 de enero del año 2005, también vivió sus primeros años de vida en Miami, pero junto a su hermano regresó a Colombia para crecer con el afecto de su mamá, quien por su trabajo viajaba mucho pero nunca los desamparó.

¿Descríbenos a tu mamá?

“Mi mamá es una mujer amorosa, es muy generosa, es chistosa, es una amiga, ¡ella es divina!”.

¿Cuentanos sobre la relación de las dos?

“Le agradezco que hasta en momentos difíciles me hace reír mucho. Compartimos mucho y siempre estamos juntas. He podido acompañarla en su carrera y ella me ha acompañado en todos mis logros y me ha ayudado con mis bajas y todo”.

¿Qué le heredaste a tu mamá?

“Le herede su generosidad, su amor, su corazón grande. Ella se preocupa por los demás y siento que le herede eso; esa solidaridad y empatía”.

Te acaba de componer la canción Amor de mi vida, cuéntanos…

“Me escribió esta canción divina y hemos llorado las dos, la hemos disfrutado mucho. La letra tiene mucho que ver con lo que compartimos desde que yo era pequeña y toda la vida. Yo no estaba cuando me la escribió, me la dio de sorpresa, cada palabra la sentí en el corazón”.

Al final de esta entrevista exclusiva para nuestro portal, que complementa el tema completo y más extenso con palabras de la cantante que ya podemos ver en la nueva edición impresa de Vea, Mateo y Valentina dejan estos lindos mensajes a Fanny Lu en el Día de la Madre. “Gracias por apoyarme en todo lo que hago, por ser tan buena mamá y siempre estar ahí, por siempre quererme escuchar y apoyarme. Muchas gracias por todo lo que me has dado y las oportunidades que me has brindado. ¡Te amo mucho!”, expresa Mateo, mientras Valentina agrega: “Mami, definitivamente escogí la mejor mamá, eres mi inspiración y me dejas unos pasos gigantes para seguir y espero lograr todo a tu lado. Te amo demasiado, gracias por tener ese corazón tan grande y ser tan generosa y amorosa. No podría haber tomado una mejor decisión. ¡Te amo!”, finalizan.

