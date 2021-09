¿Cómo es J Balvin como papá primerizo? Su novia Valentina Ferrer se confiesa

En junio, Valentina Ferrer y J Balvin se convirtieron en padres por primera vez de Río. Aunque al principio ambos pusieron en pausa sus carreras para dedicarse al bebé, poco a poco han ido retomando algunas cosas de sus vidas laborales. Por ejemplo, la modelo regresó a las pasarelas en la New York Fashion Week. Por su parte, el cantante lanzó su nuevo material discográfico, titulado Jose que incluye el tema Querido Río, dedicado a su primogénito.

Te puede interesar: ¡Qué hermoso! Las primeras fotos de Río, hijo de J Balvin y Valentina Ferrer

En entrevista con el programa Hoy día, de la cadena Telemundo, la modelo argentina habló de su maternidad y cómo ha sido este tiempo para ella.

“Me encanta, me siento feliz, lo único que me pasa a veces es el tema de salir de la casa y dejar al bebé, ese cambio todavía me está costando, pero vamos bien”, afirmó Valentina, quien además dejó ver que con solo dos meses de haber dado a luz ya recuperó completamente su envidiable figura.

En cuanto a cómo le ha ido a J Balvin en su faceta como papá, la modelo aseguró: “Es súper cariñoso y súper buen papá. En estos momentos él está cuidándolo”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Te puede interesar: VIDEO: ¡Espectacular! Así es por dentro la lujosa casa de J Balvin en Medellín

Desde que dieron a conocer el nombre del bebé, usuarios en redes sociales se han preguntado cuál es la razón por la que decidieron llamar Río al pequeño, que ya tiene dos meses.

“Dijimos: ‘ese nombre nos encanta, si llegamos a tener un hijo varón en algún momento de la vida le vamos a poner Río’ y así fue. Nos gustaba mucho el tema de que fluye y que es un nombre corto”, dijo Valentina.

Por su parte, en la letra de la canción Querido Río, Balvin dice: Te llamé Río porque fluyes, porque a mi vida le atribuyes. Mis recaídas disminuyes, a donde llegas los construyes, es increíble como fluyes, los problemas los diluyes”.

Valentina aseguró que J Balvin escribió la canción llorando y muy sensible, una vez escuchó el latido del corazón del bebé.