Conoce la razón de la rivalidad entre Daddy Yankee y Don Omar

Luego de que Daddy Yankee anunciara su retiro de la música, millones de fanáticos quedaron con el corazón roto. Sin embargo, el artista brindará una gira de despedida para que puedan disfrutar por última vez de sus éxitos en vivo.

Daddy Yankee ha sido considerado como uno de los artistas más grandes de la música urbana, tanto, que fue apodado como ‘el rey del reguetón’. A lo largo de su carrera ha cosechado grandes éxitos y ha realizado colaboraciones con otros importantes artistas del género. No obstante, también ha protagonizado algunas rivalidades con algunos colegas, entre ellos, Don Omar, con quien ha tenido desde hace varios años una evidente enemistad.

¿Por qué Daddy Yankee y Don Omar no volvieron a trabajar juntos?

Los dos puertorriqueños han tenido una carrera exitosa. Sus fanáticos los han acompañado en todo su camino musical, y pese a que en algún momento trabajaron juntos, hubo un acontecimiento que quebró su relación laboral y de amistad. Nunca más quisieron volver a estar juntos en un escenario.

En una entrevista con Molusco TV, Daddy Yankee habló de su rivalidad con el intérprete de Salió el sol. De acuerdo con sus declaraciones, todo comenzó en el 2015 en la gira The Kingdom Tour que estaba contemplada por dos años para los dos artistas. Sin embargo, luego de la novena presentación, Don Omar no se volvió a presentar.

“THE KINGDOM fue un proyecto bien importante en mi carrera, era la competencia entre dos artistas élite que iban a demostrar lo mejor en tarima sin ningún tipo de restricción, el show de cada uno, y la gente iba a escoger quién fue el mejor, eventualmente todo iba marchando excelente, de repente en una de las giras Don Omar abandonó. Obviamente yo me molesté porque perdimos mucho dinero al él tomar esa decisión”, dijo el artista quien está próximo a retirarse de los escenarios.

De igual manera, reveló que esa fue la razón por la que no volvió a trabajar con él, pues ese hecho causó que se perdiera mucho dinero.. “Si a mí me preguntas si volvería a trabajar con él, la respuesta es no. No puedo poner en riesgo un año de trabajo, no porque no quiera trabajar con él, sino porque no puede correr el riesgo de perder tanto dinero. “Desde el día uno dijimos vamos a tirarnos directo, de frente, con todo, pero siempre profesional (…) y al sol de hoy no sé por qué Don Omar abandonó el proyecto”.

Daddy Yankee x Don Omar - Vacilar (Official Video)

¿Hay resentimientos de Daddy Yankee contra Don Omar?

Debido a ese acontecimiento, en redes sociales se ha especulado que el intérprete de La Gasolina tiene resentimientos contra su colega Don Omar. De hecho, hay una canción de su último álbum Legendaddy titulada El abusador que muchos fanáticos han interpretado que es, supuestamente, dirigida a él de manera indirecta. No obstante, Daddy Yankee aclaró que no es así. “Yo ya estoy retirado. No necesito esta promoción. Es una guerra que se quedó en el 2015 y hoy por hoy no tengo ningún resentimiento con él. Le deseo lo mejor en su carrera. Espero que retome su carrera y todo el mundo lo celebre. De corazón. Que logre tener el éxito que está buscando”.

