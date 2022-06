Cristina Hurtado preocupó a sus seguidores al aparecer en un hospital

Cristina Hurtado está alejada de la televisión desde que quedó embarazada de Mateo, su tercer hijo con el presentador de Guerreros, Josse Narváez. A lo largo de estos meses, la también modelo ha compartido en sus redes sociales cómo ha sido su vida con el nuevo integrante de la familia, que llegó después de 16 años del nacimiento de Juan José, su segundo hijo.

Te puede interesar: Cristina Hurtado y Josse Narváez revelan el secreto del éxito de su matrimonio

En su cuenta de Instagram, Cristina Hurtado tiene 6,3 millones de seguidores, con los que interactúa diariamente. Allí, la presentadora antioqueña suele hablar de algunos temas de su vida profesional y personal.

Cristina Hurtado preocupó a sus seguidores

Recientemente, Cristina Hurtado publicó varias historias de Instagram que generaron preocupación, pues apareció desde lo que parece ser, un cuarto de hospital. “Mi ventana por estos días”, escribió junto a una foto donde se observa una ventana. Luego, posteó otra imagen enfocando un mueble. Allí escribió: “Mi cama”. Por último, puso una foto aparentemente de un flujómetro. “Mi nuevo ruido blanco”, escribió.

Te puede interesar: VIDEO: hijo de Cristina Hurtado enterneció con su reacción al conocer el mar

Hasta el momento, Cristina no ha explicado qué pasó, si quien está en la clínica es la paisa o algún miembro de su familia. La preocupación aumentó porque el pasado lunes Josse Narváez no estuvo en Guerreros. Aunque por lo visto en las imágenes, es posible que la hospitalizada no sea ella porque el sillón que mostró es el que está utilizando de cama estos días, dando a entender que es la acompañante.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí