Cristina Hurtado reveló el nuevo trabajo de Josse Narváez: “muy feliz y orgullosa”

Cristina Hurtado y Josse Narváez conforman una de las parejas más sólidas de la farándula nacional. Llevan juntos 20 años junta desde que se conocieron en Protagonistas de novela. Desde entonces, aunque han tenido inconvenientes en su relación, nunca se han separado. Actualmente tienen tres hijos: Daniel, Juan José y Mateo.

Te puede interesar: ¿Piqué y Clara Chía vivirán en la casa que era de Shakira en Barcelona?

La presentadora Cristina Hurtado contó, muy orgullosa, en qué trabajará su esposo Josse Narváez, después de varios meses de su salida de ‘Guerreros’ de Canal 1. Foto: Instagram

Cuando la antioqueña quedó embarazada de su hijo menor, se retiró de la televisión para enfocarse a su bebé. Ahora se dedica a otros proyectos como empresaria y como generadora de contenido. Por su parte, Josse sí continuó presentando el reality Guerreros, de Canal 1, hasta hace unos meses que el programa salió del aire.

Más noticias de Cristina Hurtado ¿Qué les pasó a Cristina Hurtado y Josse Narváez?: “vamos pa’ lante” La familia Narváez Hurtado atraviesa un difícil momento familiar. El expresentador de ‘Guerreros’ publicó una fotografía que generó preocupación entre sus seguidores. Leer aquí: ¿Qué les pasó a Cristina Hurtado y Josse Narváez?: “vamos pa’ lante” Josse Narváez sobre periodista que le coquetea a Cristina Hurtado: “Es un baboso” El actor y presentador, expresó su molestia al revelar que un reconocido periodista le ‘echa los perros’ a su esposa Cristina Hurtado. Leer aquí: Josse Narváez sobre periodista que le coquetea a Cristina Hurtado: “Es un baboso”

¿En qué trabaja ahora Josse Narváez?

Desde que salió del reality, a finales del 2022, se desconocía cuáles eran los nuevos planes del presentador, actor y cantante. Sus seguidores estaban a la expectativa por conocer cuál sería su nuevo rumbo laboral.

Fue Cristina la encargada de dar a conocer la noticia a través de sus redes sociales. Ahora, Josse hará parte de la exitosa obra de teatro musical ‘Hombres a la plancha’. “Amor mío me siento muy feliz y orgullosa por ti. Hoy comienzas una nueva etapa en tu vida, esa que palpita en tu alma desde muy niño. Gózatela y déjanos deleitarnos con tu talento y carisma”, escribió junto a una historia que publicó en su cuenta de Instagram donde muestra a su esposo cantando en el escenario.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

El artista no ocultó su felicidad y a través de sus redes sociales, expresó lo que siente por iniciar esta nueva etapa en su vida. “Hoy se empieza a materializar nuevamente un sueño, uno porque por el que he luchado y trabajado toda la vida, los que me conocen, los más cercanos, mi familia, los amigos, lo saben; sin embargo, el destino siempre se encargaba de ponerme en otros lugares que agradezco, y donde seguramente Dios me quería para cumplir sus propósitos divinos”, se lee en un post que publicó.

El también actor reveló que, ese sueño que tanto se había aplazado, por fin se está haciendo realidad. “En este tiempo nuevamente estuve tentado por interesantes y atractivas propuestas laborales pero esta vez dije ‘No’, y hoy por fin empiezo nuevamente a darle rienda suelta a mi más grande pasión que es cantar. Siento que Dios me ha preparado todos estos años para recibir lo que se viene con la humildad y la madurez que exige esta carrera. No saben lo inmensamente feliz que soy y cómo añoro compartirlo con ustedes”.