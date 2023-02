¿Cristina Hurtado y Josse Narváez quieren otro hijo? Esto respondieron

María Cristina Hurtado Álvarez y José Alejandro Narváez Merlano, más conocidos como Cristina Hurtado y Josse Narváez, se conocieron en la segunda temporada del reality Protagonistas de Novela, donde ambos iniciaron sus carreras en la televisión. Desde el 2003 quedaron flechados e iniciaron una relación el mismo año de conocerse. Después de diez años juntos, la antioqueña y el cordobés se casaron el 14 de septiembre del 2013, el día del cumpleaños número 30 de la presentadora.

Daniel fue el primer hijo de la paisa, quien quedó embarazada a los quince años. El actor le dio su apellido al primogénito de Cristina, y en 2006 le dieron la bienvenida a Juan José, su segundo hijo. Dentro de sus planes, los presentadores no tenían previsto volver a ser padres, pero en el 2021, con mucha felicidad, anunciaron que estaban esperando a su tercer heredero, Mateo, quien nació el 9 de diciembre del 2022.

Cristina Hurtado y Josse Narváez no aguantaron la emoción al ver a su hijo Mateo gatear por primera vez. Foto: Instagram

¿Cristina Hurtado y Josse Narváez planean tener otro hijo?

Los famosos se han mostrado tan felices en redes sociales con toda su familia, que sus seguidores han entendido que la paternidad les sienta muy bien a ambos. Sin embargo, al igual que con su último hijo, no estaría en sus planes agrandar más la familia. Esta vez, según los presentadores, sí sería la definitiva para “cerrar la fábrica de bebés”.

Cristina y José lo confirmaron hace unos días a través de sus redes sociales. Fue la modelo de 39 años quien recibió la pregunta durante una interacción con sus 6.5 millones de seguidores en Instagram. “¿La familia seguirá creciendo? Me gustaría que tuvieran una bebita?”, le preguntaron a Hurtado. Sin dudarlo un segundo, ella respondió “No mujer, no, no hay el más mínimo riesgo”, y aprovechó para hacer la misma pregunta a su esposo quien iba en el asiento de copiloto en un carro, él respondió con una cara de sorprendido y negó con su cabeza. “Se asustó y todo, la verdad, no, ya suficiente, tres es más que suficiente”, dijo Cristina.

