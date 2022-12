Cristina Hurtado y Josse Narváez estuvieron a punto de separarse. Esto contaron

Cristina Hurtado y Josse Narváez son considerados, por sus seguidores, como una de las parejas más estables de la farándula colombiana y cada día lo ratifican en sus redes sociales a través de fotos y videos, donde aparecen disfrutando en familia con sus tres hijos. Aunque en las dos décadas que llevan como pareja se han mostrado muy enamorados, ellos mismos revelaron que no todo siempre fue color de rosa.

María Cristina Hurtado Álvarez y José Alejandro Narváez Merlano se conocieron en la segunda temporada del reality Protagonistas de Novela, donde ambos iniciaron sus carreras en la televisión. Desde el 2003 quedaron flechados e iniciaron una relación el mismo año de conocerse. Después de diez años juntos, la antioqueña y el cordobés se casaron el 14 de septiembre del 2013, el día del cumpleaños número 30 de la presentadora. Acompañados de familiares y amigos cercanos, se convirtieron en marido mujer en la isla de San Andrés.

¿Qué pasó con Cristina Hurtado y Josse Narváez?

La pareja celebró ayer el primer año de su hijo menor, Mateo, quien nació el 9 de diciembre. La familia había recibido hace 16 años a su segundo hijo, Juan José. Mientras siguen publicando tiernos recuerdos junto a sus tres hijos varones, los famosos sorprendieron a sus millones de seguidores al revelar inéditos detalles de su relación.

La presentadora Eva Rey publicó una entrevista de su programa Desnúdate con Eva y tuvo a la pareja como invitada. El video, de casi media hora, causó revuelo entre sus fanáticos porque los famosos confesaron que en algún momento de su relación, estuvieron a punto de separarse. “A nosotros nos ponen como la pareja perfecta, pero no hay nada perfecto, simplemente hemos aprendido a manejar situaciones, a veces estamos en crisis, pero son crisis que hoy en día, después de 19 años, uno maneja tan diferente, con tanta madurez, uno pasa la hoja habla lo que tiene que hablar y ya. La única crisis fuerte que hemos tenido, me fui, nos dejábamos de hablar un día, dos días, eso ya no, hay que continuar ya uno con tres hijos qué se va a dejar de hablar, hay muchas cosas que resolver. No lo habíamos contado antes, pero sí estuvimos a punto de separarnos. Ni siquiera han sido cosas profundas, no son de fondo, si hubo una vez que sí nos separamos, él se fue de la casa, eso fue hace 17 años, recién había nacido Juan José, tenía diez meses aproximadamente y yo con esa vaina posparto, yo tenía 23 años y estaba muy intensa, insoportable, pero también el tema hormonal es una cosa horrible y ya ahí tuvimos una crisis fuertísima y él se fue a un apartamento diferente. A los veinte días me llamó y hablamos”, contaron.