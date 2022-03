¿Cuál es el parentesco de Sebastián Yatra con la familia Montaner?

Sebastián Yatra es uno de los cantantes colombianos más destacados no solo en el país, sino a nivel mundial. A sus 27 años ha logrado cosechar grandes éxitos. Hoy, por ejemplo, interpretará en los Premios Óscar Dos Oruguitas, canción de la película de Disney, Encanto y que además, también está nominada como Mejor Canción Original. Para Yatra es todo un honor cantar ese tema en español en el evento más importante del cine. “no podría estar más emocionado, agradecido. Tengo nervios, siento muchas cosas, pero, más que nada es agradecimiento a la vida por eso que está pasando, por cada cosa que pasa, que no me deja de sorprender. Ahí los veo, gracias”, dijo a través de sus redes sociales.

¿Por qué dicen que Sebastián Yatra es familia de Ricardo Montaner y sus hijos?

A través de redes sociales, ha quedado en evidencia que el cantante Sebastián Yatra y toda la familia Montaner tienen una gran relación. De hecho, el antioqueño ha lanzado un par de canciones con Mau y Ricky y se han dejado ver como grandes amigos. No obstante, algunos usuarios de internet se han preguntado si más allá de una amistad, hay algún tipo de relación familiar, pues además de hacer proyectos musicales juntos, también han compartido celebraciones muy privadas.

En una oportunidad, el mismo Ricardo Montaner se encargó de aclarar su vínculo con el intérprete de Tacones rojos, luego de que le preguntaran insistentemente si era su hijo. Según Montaner, Yatra es como de su familia, casi un primo de sus hijos. En efecto, aunque no son familia de sangre, sí se tratan como si lo fueran; incluso, Yatra fue uno de los invitados al matrimonio de Ricky y Estefanía Roitman, que se celebró en Argentina, el 8 de enero de este año.

